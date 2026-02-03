台股收漲571點重返32100點 台積電勁揚35元

柯文哲的民眾黨在這兩年的立法院運作裡，秉持著藍白合的政治操作策略，在立法院扮演國民黨政治附庸的角色，讓民進黨的少數執政付出了極為慘痛的政治代價，但也因此讓柯文哲因為涉及京華城容積率弊案爭議而遭羈押一年多，雖已解除羈押但將於3月26日進行一審宣判，民眾黨如今又因為兩年條款的政治更迭，在2月1日由6位新科立委替補上場，創黨主席柯文哲出任國家治理學院院長，將直接參與黨內重要會議，與黃國昌黨主席形式上「共治」民眾黨的政治運作。

美麗島電子報 ・ 4 小時前 ・ 13 則留言