台股收漲571點重返32100點 台積電勁揚35元
美股反彈，台指期夜盤大漲625點，激勵台股今天（3日）早盤漲勢強勁，最高32293.83點，大漲669.8點，儘管記憶體族群翻黑下挫，台股爆量上下震盪556點，不過台積電等電子權值股勁揚，高價股強勢，代表中小型股的櫃買OTC指數反彈。
終場加權指數收32195.36點，上漲571.33點，台股重返32100點之上，成交值相對放大至新台幣7949.9億元。代表中小型股的櫃買OTC指數終場上漲1.34%，電子指數上漲2.14%，金融指數漲0.74%。
權王台積電終場收1800元，漲35元，漲幅1.98%，市值46.67兆元。
