台股收漲571點！逼近32200關卡 台積電上漲30元報1800

【記者呂承哲／台北報導】隨著美國1月ISM製造業指數攀升至52.6，大幅優於市場預期，帶動美股週一（2日）四大指數全面收紅，，輝達股價則是受到市場消息影響，下跌2.89%，台積電ADR股價大漲3.27%。台股週二（3日）開盤大漲669點、站回3萬2關卡，台積電股價上漲45元、報在1810元。

台股週二收盤，台股終場上漲571.33點或1.81%、報32195.36點，成交金額來到7949.9億元。台積電股價上漲35元或1.98%、報1800元，鴻海股價上漲2元或0.93%、報216.5元，台達電股價上漲40元或3.4%、報1215元，聯發科股價上漲90元或5.28%、報1795元。

台股2日受美股上週走跌影響，台股今日下跌439.72點，跌幅-1.37%，指數收在31624.03點，成交金額7416.78億元。三大法人方面，外資及陸資賣超481.18億元，投信買超50.8億元，自營商賣超104.98億元，合計賣超535.36億元。

保德信市值動能50 ETF（009803）經理人楊立楷指出，聯準會新任主席人選華許被市場解讀為立場偏鷹，使市場對後續降息的預期降溫，美股與台股同步出現明顯回跌。加上台股上週曾出現爆量收黑K線，今日回檔又跌破5日與10日均線，短線走勢可能轉為震盪整理。

楊立楷表示，台股2026年開年表現仍屬強勢，即便1月底最後兩個交易日出現調節，1月仍大漲逾3000點，創下史上最佳元月行情。在AI長線趨勢帶動下，台股後市仍具表現空間，但由於元月份漲幅已大，加上農曆年節前長假效應與資金變現需求，蛇年封關前震盪幅度可能放大，建議投資人持續關注美股財報表現。

從中長期來看，楊立楷認為，台股仍有企業獲利成長動能作為支撐，反而可在市場震盪或拉回時，透過台股ETF分批加碼布局，優先鎖定近半年表現強勢的科技股，並搭配政策題材與具長期潛力的產業，兼顧短期報酬與中長期穩健的產業輪動策略。

至於輝達股價週ㄧ走跌，主要是受到《路透》報導指出，OpenAI對於輝達部分AI晶片表現不滿，轉而找上AMD，對此，OpenAI執行長Sam Altman則是發文否認該消息，讓輝達股價在2日盤後反彈。

