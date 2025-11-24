台股收漲69點 成交值7130億創今年單日最大量
市場對於美國聯邦準備理事會利率動向看法分歧，台股今天（24日）開高後走勢震盪，上下波動近282點，儘管金融、台塑四寶、軍工、生技、被動元件等族群勁揚，不過尾盤台積電下挫，加上MSCI季度調整生效，台股最後一筆爆出新台幣2855.66億元大量。
台股今天收在26504.24點，上漲69.3點，成交值爆量放大至7130.13億元，創今年單日最大量，季線26507點得而復失。
其他人也在看
美股收漲 法人：美利率政策與AI股表現牽動台股後市
（中央社記者張建中台北23日電）台股21日重挫991.42點，為史上第6大跌點，收在26434.94點，跌破26470點季線關卡。隨著美股震盪收漲，台指期夜盤上揚197點，法人表示，有助於台股初步止跌，不過，美國利率政策及人工智慧（AI）族群表現將持續牽動台股後市。中央社 ・ 1 天前
開盤／台股強彈329點！台積電重回1405元 外資回補行情啟動
開盤三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
台積電漲20元至1405後熄火！名師示警：外資才剛大砍 短線難強攻
美國 12 月降息機率重新回升至七成以上，牽動科技股情緒回暖，台積電（2330）今（24）日盤中一度「回神」拉升20元至 1405 元，但高點後買盤力道轉弱，股價又回落至平盤附近的 1385 元震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前
熱門股／AI擴張年 6檔明星股必看
國泰綜合證券期貨研究部近日公佈最新產業報告，對全球雲端服務產業（CSP）做出極度樂觀預測：2026年將成為雲端與AI基礎建設的「超級擴張年」，三大動能同步爆發，帶動相關供應鏈進入史無前例的高成長週期。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
不敵電商 德國內衣品牌黛安芬年底退出大陸市場
又一家知名外資企業宣布退出中國大陸市場。在大陸營運已超過卅年的德國知名內衣品牌「黛安芬」（Triumph），近日突然宣布...聯合新聞網 ・ 8 小時前
談台美匯率聲明後台幣走勢！陳鳳馨揭美國真實目的 預言這時間「台幣將升值」
英國《經濟學人》近期報導直指台灣患有「台灣病」，台灣為提振出口競爭力和擔心保險公司倒閉，因此央行必須控制新台幣升值，此即為台灣病的問題。與此同時台灣央行和美國財政部14日簽署了有關於匯率安排的聯合聲明，強調央行每半年需提出一份央行干預匯市的相關報告。對此，媒體人陳鳳馨在網路節目《風向龍鳳配》中指出，《經濟學人》和美國官方的關聯度不高，並未密切綁定，因此兩件事......風傳媒 ・ 1 天前
TWICE、伍佰演唱會發威 高雄湧18萬人潮產值衝5億
南韓人氣女團「TWICE」連續兩天（22、23日）登上世運主場館，同時間搖滾天王「伍佰＆China Blue」也於高雄巨蛋進行巡迴演唱會，加上高流、衛武營、駁二等場館皆有表演，總計吸引超過18萬歌迷集結港都追星，演唱會效益延伸至夜市、餐酒館等，直至深夜多處夜市依舊人潮洶湧，市府估計創造逾5億觀光產值自由時報 ・ 5 小時前
王毅：各國有權對日本罪行再清算
陸日因台灣議題再度緊張之際，大陸外交部長王毅23日再以強硬措辭痛批，日本現職領導人「講了不該講的話，越了不應碰的紅線」，並警告日方一意孤行、一錯再錯，所有主張正義的國家和人民「都有權利對日本的歷史罪行進行再清算」。中時新聞網 ・ 9 小時前
陸配遞補立委簽切結書解套？劉世芳：國籍法無此規定
陸配參政權引發討論，《中國時報》報導，民眾黨可能遞補立委的陸配李貞秀將簽立院切結書尋求解套。內政部長劉世芳表示，現行國籍法規定，放棄中華民國以外的外國籍，沒有切結或具結方式；且根據行政院民國112年函釋給各部會，中華民國以外國籍當然包括中華人民共和國國籍。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
美政府關43天後…金價跳水美元升 專家：明年上看4900美元、進場時間曝
美國政府經歷長達 43 天、史上最久的關門，使原本延後發布的 9 月非農就業數據出爐後亮眼呈現，新增就業達 11.9 萬人，遠高於市場原先預估的 5 萬人。意外強勁的數據推升美元指數彈升，金價更一度自高點「跳水」急跌近 2%。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
罕見大吐苦水！黃仁勳：市場標準高怎做都不對
罕見大吐苦水！黃仁勳：市場標準高怎做都不對EBC東森新聞 ・ 4 小時前
澤倫斯基發文感謝川普 烏方稱最新和平草案納基輔訴求
（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基表示，他非常感激許多國家致力促成和平，烏克蘭「感謝美國及每位美國人民」，他本人也「親自感謝川普總統所提供的協助」。中央社 ・ 10 小時前
超徵不再 今年估短徵逾600億
今年前10月稅收3兆2884億元，年減0.2％，占全年預算數86.5％。據估算，若無意外的話，今年短徵規模約在600到千億元間。在近20多年中，僅次於民國98年金融海嘯所造成的短徵2538億元，創下歷史次大短徵數，恐更甚於101年、102年歐債危機及109年的新冠疫情。中時新聞網 ・ 9 小時前
鴻海利多連發卻不漲？今陷220元保衛戰 專家曝一關鍵：山上來的滾石先別擋
國際電子代工大廠鴻海（2317）近期持續走弱，今（24）日更與大盤不同調，明明利多連連卻漲聲難響，股價更回測221元、下跌。啟發投顧分析師郭憲政指出，其實仍是外資持續殺出，若以高點計算，融資斷頭價至少到206元，建議在價格接近200元時再去留意進場，直言「山上滾下來的石頭先別擋。」Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
焦點股》信驊：入列MSCI成份股 法說行情提早發動
股王信驊（5274）納入MSCI最新全球標準型指數成分股，預計今日盤後生效，信驊今日下午即將召開法說會，由董事長林鴻明親自開講，近來AI泡沫論不斷發酵，衝擊輝達等AI概念股，但信驊股價表現相當強勢，今日早盤一度大漲逾8%，來到6600元，守在各均線之上。自由時報 ・ 2 小時前
逾20萬旅人票選！日本獲封10大最嚮往國家冠軍 台灣登上這排行第4名
英國旅遊雜誌《Wanderlust》日前公布最新讀者票選排行榜，超過20萬名旅遊愛好者參與投票，選出全球10大最令人嚮往的國家、城市、島嶼。排行冠軍的是離台灣最近的日本，也是亞洲唯一上榜的國家；台灣的名字也這份榜單中出現，被列為最令人嚮往島嶼第4名。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
TWICE突拋大巨蛋加場喜訊 子瑜曝媽媽「嫁女兒」心聲
韓國女團「TWICE」帶著「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會今（11╱23）在高雄世運主場館舉辦第2場，當最後安可曲結束後，全場燈光突然暗下，巨型 LED 屏幕無預警秀出「TAIPEI 03.21-22」，宣布明年3月轉戰台北大巨蛋，而除了先前公布的21日之外，加開22 日場次，讓「ONCE」（粉絲名稱）欣喜若狂。太報 ・ 16 小時前
殺不死的記憶體！華邦電狂飆4%「湧進15萬大量」大摩：漲價循環剛開始
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導上週五（21日）美股強勢收紅，帶動今（24日）台股止跌反彈，前一週遭重挫的記憶體族群也一併回神。截至10點20分，華邦電（2...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
稅收校正回歸 學者：重拾財政紀律
政府過去10多年稅收皆呈現超徵，而過去4年平均更超徵4700多億元，反觀今年恐淪為短徵600至1千億元，學者認為，在稅制沒有重大變動下短徵，主要是人為將預估值拉高以校正回歸，也有學者直指政府已習慣大手大腳花錢，今年度預算將沒有賸餘，應警惕修正編列特別預算的習慣。中時新聞網 ・ 9 小時前
台股急震一周 抗跌ETF前10強出列
輝達財報慶祝行情只熱了一天，台股也跟著上沖下洗：先大漲、隔天又回吐，整體回到開獎前的起跑點。加權指數在這波「估值修正配利率變數」的雙重壓力下劇烈震盪，11月21日單日下跌3.61%，近一周累計回落3.51%。不過同一時間，市場上布局台股的ETF並非全軍覆沒，統計近一周仍有46檔報酬優於大盤，顯示資金在逆風中開始挑「波動小、配息穩、能扛住回檔」的方向。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前