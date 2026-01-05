台股收漲755點衝30105寫紀錄！ 台積電大漲85元收1670

在美股科技股帶動與AI相關需求帶動下，台股週一（5日）開盤大漲攻克3萬點，最高攀至30339.32點，終場收在30105.04點，漲755.23點，漲幅達2.57%，成交量放大至7658億。大盤領頭羊台積電跳空大漲，一度漲110元到1695元，收在1670元續創天價。

個股方面，聯發科上漲55元收1525元，漲幅3.74%；鴻海上漲2.5元到234.5元，漲幅1.08%；台達電上漲15元至1010元，漲幅1.51%；群創亮燈，漲1.8元至19.9元；華邦電漲4.7元至95.5元，漲幅5.18%；力積電漲1.35元至43.45元，漲幅3.21%。

不過要注意的是，在半導體、電子族群領漲外，整體市場下跌家數812家占六成，上漲家數412家，資金排擠導致玻璃、生技等傳產成重災區，台玻下跌0.95元收在33.8元。

