台股收盤上揚173點收28198點！周線漲逾200點 台積電收1480元續貼息

美股連2日大漲，道指、標普創收盤新高。台股今日（12/12）開高走高，以28097點開出，早盤最高漲逾200點至28272點，但盤中漲勢收斂，指數最低小漲47點至28071點。幸而台積電尾盤起了拉抬作用，台股收盤漲了173.27點，以28198.02點作收，漲幅0.62%，仍未收復5日線。累計本週上揚217.13點，周線收紅。

甲骨文財報不如預期，再度引發市場對 AI 產業獲利的擔憂。道指、標普收紅，但那指、費半下挫。道瓊工業指數飆漲646.26點，收48704.01點創高，漲幅1.34%。標普500指數上漲14.32點，以6901點作收，漲幅0.21%。那斯達克指數小跌60.29點，收23593.86點，漲幅0.25%。費城半導體指數下挫56點，以7411.48點作收，跌幅0.75%。

權王台積電昨日填息未果，今日早盤以1475元開出，盤中最高漲15元至1485元。11:30之後，股價拉回至平盤1470元；到了尾盤，多方再度進場，最後一盤湧入3,943張買單；收盤漲了10元，以1480元作收，漲幅0.68%，未收復5日線，且進入貼息第2日。單日成交張數2萬2,053張，公司市值來到38.25兆元。台積電今年6月除息時，花了10個交易日完成填息；自實施季配息以來，最長填息時間是15個交易日。

主要權值股漲多跌少，鴻海、聯發科各漲了0.44%、0.72%，股價各以227元、1405元作收。富邦金、國泰金、智邦皆漲逾1%，中信金漲了3.22%，收在46.5元，是漲幅最高的權值股。中華電、兆豐金、聯電同步小漲。但廣達、日月光投控小幅收黑，緯穎收盤下挫2.54%，以4405元作收。

記憶體族群今日又出現一波漲勢，以華邦電表現最佳，盤中一度飆至漲停價75.2元，終場漲了6.2元，以74.6元作收，漲幅9.06%，目前被證交所列入注意股。至於南亞科已被關禁閉多日，預計12/22出關，今日收盤漲了6元，收在162元，漲幅3.85%。旺宏漲4.67%、鈺創漲逾半根，股價各收在38.1元、41.5元。力積電漲了3.85%，以35.1元作收。

今日總成交值共4748.1億元，成交張數843萬張。委買張數2267萬張，委賣張數1215萬張。

