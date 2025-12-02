台股收盤上漲221點 台積電收高漲至1430元、台達電逼近千元

台股今（2）日開盤大漲207.82點，以27550.35點開出，盤中勁揚399點，最高觸及27741.89點。加權指數終場上漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，成交金額4696.71億元。三大法人同步買超，自營商買超34.43億元，投信買超13.37億元，外資及陸資買超135.26億元，合計買超183.06億元。

儘管美股下跌，台股今日早盤開高後震盪走強，資金回流權值股，推動大盤站回27500點之上。台積電（2330）上漲20元，收1430元，漲幅1.42％，獨撐大盤百點漲勢。至於昨（1）日晚間召開重訊記者會，宣布被台達電（2308）併購的晶睿（3454）則從盤中漲停至收盤，終場漲8.5元，收93.6元，漲幅9.99%。台達電股價盤中強勢上揚，最高來到998元，最終收在989元，漲幅1.64％。

部分電子權值股仍表現疲弱

中場表現亮眼的包括南亞（1303），上漲3.3元收64.4元，漲幅5.4％，以及京元電子（2449）漲9元收226.5元，漲幅4.13％；富喬（1815）上漲4.1元至83元、台玻（1802）漲1.85元收37.1元，分別上揚5.19％、5.24％。

權值股像是鴻海（2317）持平222元，聯發科（2454）跌30元，收1415元，跌幅2.08％；台光電（2383）跌35元，收1440元，跌幅2.37％；長榮（2603）持平181.5元。

不過，部分電子權值股仍表現疲弱，貿聯-KY（3665）下跌65元收1535元、金像電（2368）跌22元收600元，各自下挫4％及3.5％，成為盤面中少數修正的個股。