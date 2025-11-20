台股收盤上漲846.24點（2） (圖)

其他人也在看
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
國際／輝達財報好美股終於收紅 全球市場屏息等下一份數據！
美股週三（19）日總算止住四天連跌的疲態，在聯準會偏鷹會議紀錄一度打壓市場的情況下，尾盤買盤回流，三大指數全數收高。標普500上漲24.84點、漲幅0.38%，成功終結連跌；那斯達克指數也止跌上漲，終場漲131.37點、漲0.59%；道瓊指數小漲47.03點、漲幅0.10%。市場焦點則全落在盤後公布財報的輝達（Nvidia），股價在盤前就先漲2.8%，盤後財報更亮眼超預期，股價聞訊大跳升，帶動科技多頭情緒回暖。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
台股盤前／輝達加非農數據來襲！美股收跌壓境 台股開盤拚止跌回升
美股週二（18）日全面翻黑，科技股領跌之勢未歇，道瓊重挫近500點、費半指數更大跌2.3%，投資人靜待輝達重磅財報與9月非農就業報告，市場情緒明顯轉趨保守，避險情緒升溫。台今（19）日開盤前，台指期夜盤上漲92點、台積電期貨盤收漲5元，儘管期貨反彈，但在籌碼面與國際利空雙重夾擊下，台股今早能否止穩，備受關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
盤後籌碼／外資狂倒485億！這檔記憶體淪賣超王 好慘被倒逾9萬張
台股（18）日重挫691.19點，收在26,756點，跌幅高達2.52%，成交金額6,403億元。三大法人合計賣超達710億元，其中外資一口氣大砍485億元，是近期相對大規模，明顯反映對美股走勢不穩與本週輝達財報前的風險控管，導致盤面權值股與金融股同步遭殃，拖累指數全面崩盤。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
〈美股盤後〉輝達財報發布前夕 道瓊瀉近500點 連四日收黑
美股週二 (18 日) 血染一片，科技股賣壓延續，市場在輝達即將公布的重磅財報以及本週稍晚將發布、延宕已久的 9 月非農就業數據前，呈現更為謹慎的走勢。鉅亨網 ・ 1 天前
台股重挫逾691點 金管會喊：台股跌幅在亞股居中
台股18日開低走低，盤中最低跌至26,789點，不但失守2萬7關卡，單日重挫逾658點，創下8月21日以來最大跌點，也是今年第七大、史上第13大跌點。證期局副局長高晶萍18日晚間信心喊話，她指出，台股跌幅在亞股中居中，目前基本面穩健，金管會將持續關注國際情勢變化，適時再祭出相應措施。中時財經即時 ・ 1 天前
黃金價格一度跌破4000美元大關！ 專家喊免驚：多頭有望5年
元大投信指出，隨著央行購金常態化、全球寬鬆政策延續及地緣政治風險常態化，黃金未來仍具避險與保值優勢，是投資組合不可或缺的一環，根據世界黃金協會對全球央行的調查，這股趨勢或將持續3~5年，有利黃金長期走升。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
〈美股盤後〉標普止跌回升 四連跌畫下句點 輝達財報揭曉
美股週三 (19 日) 止跌回升，雖受聯準會偏鷹會議紀錄影響一度承壓，但標普 500 指數仍成功結束四連跌。輝達股價在財報公布前收漲約 2.8%，盤後一如市場預期公布亮眼財報，該股聞訊攀升。鉅亨網 ・ 8 小時前
跌跌不休！美股四大指數再走黑 台指期盤後逆勢上漲92點
即時中心／林耿郁報導美國科技股泡沫疑慮持續加深，四大指數持續回檔；終場道瓊下跌498點、跌幅1.07%，收46091點；標普五百下跌55點、跌幅0.83%，收6617點；納指下跌275點、跌幅1.21%，收22432點；費半下跌154點、跌幅2.31%，收6551點。民視財經網 ・ 1 天前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 4 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實
10億女星王宥忻2023年宣布與翁承旭（翁總）結束12年婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下為了孩子緊密合作。沒想到相隔2年，王宥忻昨（19）日生日當天，與翁承旭攜手前往北投戶政事務所，在親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻，投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
經典賽／中華隊又被看低 國際賭盤奪冠賠率倒數第5
2026年世界棒球經典賽將在3月開打，國際賭盤紛紛展開預測，其中中華隊繼去年世界12強棒球賽後再次不被看好，全部20個參賽國中奪冠陪率倒數第5。 作為轉播單位之一的《FOX Sports》撰文分...聯合新聞網（運動） ・ 5 小時前
中職／道奇有興趣簽下徐若熙！ 美媒曝有望定位高張力後援投手
味全龍王牌投手徐若熙，今年休賽季行使旅外球員權利，相較於統一獅重砲林安可，已經確定由日職西武獅得標，徐若熙雖然有多支國外球隊表達興趣，但目前還沒有定案，專門撰寫道奇隊消息的《Dodgers Nation》引述報導，道奇隊也對徐若熙感興趣，若想要加盟將比照佐佐木朗希以國際業餘球員簽約。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了 網全炸鍋
47歲女星侯佩岑結婚生子一度淡出演藝圈，近年積極在大陸發展復出，今年初甚至喊話甚至計畫在上海找房子定居。她昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，被網友發現IP定位顯示為「中國上海」，掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 6 小時前