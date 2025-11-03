台股收盤創新高 法人：短線估盤整、族群輪動快

（中央社記者潘智義台北3日電）台股今天開高震盪走低，最後一盤急拉翻紅，上漲101.24點，並創收盤新高；法人表示，聯準會降息等利多帶動這一波台股漲勢已反映，若無新的重大利多，大盤估將持續盤整，且短線本土資金積極進出台股，族群輪動快速。

台股今天漲101.24點，收在28334.59點，成交值新台幣5623.03億元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，美國聯準會（Fed）降息，美股主要科技公司財報多公布之後，後續公司如超微（AMD）影響股市相對較小；台股近日震盪創高再拉回，除陸續公布10月營收、MSCI季度調整外，11月14日財報公布即將截止，期間的財報及法說會須留意，大盤不至於有大幅度的多空變化。

黃國偉指出，從期貨布局來看，外資近來相對淡出台股，投信持續站在賣方，自營商及融資戶則屬買方，尤其自然人是買方主力，短線進出的策略也造成台股出現族群快速輪動，指數區間整理的情況。

三大法人合計賣超85.88億元，其中外資及陸資賣超84.46億元、投信賣超1.38億元、自營商賣超0.04億元。

外資賣超前10名依序為元大台灣50（0050）、友達、力積電、台泥、旺宏、中鋼、國泰永續高股息（00878）、華航、緯創、中石化。

外資買超前10名依序為聯電、永豐金、欣興、兆豐金、群益台灣精選高息（00919）、華邦電、凱基金、台新新光金、彰銀、康舒。（編輯：楊凱翔）1141103