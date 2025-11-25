台股收盤勁揚407點！重登2萬7再等等 台積電大漲40元至1415元

台股25日收盤勁揚407.93點，以26912.17點作收。廖瑞祥攝



聯準會官員釋放鴿派訊號，推升12月降息預期。美股主要指數收漲，那指、費半勁揚。台股今日（11/25）開高走高！甫開盤即大漲逾500點，早盤最高漲逾600點至27118點，重登2萬7千點大關。盤中漲勢一度收斂，漲點縮小至400點以下。12:30過後，買盤再度進場，對指數起了拉抬作用。收盤勁揚407.93點，以26912.17點作收，漲幅1.54%，同步收復5日線、季線，但仍在10日線、月線之下。

美股道瓊工業指數週一上漲202.86點，收在46448.27點，漲幅0.44%。標準普爾500指數上漲102.13點，以6705.12點作收，漲幅1.55%。那斯達克指數飆漲598.93點，收在22872.01點，漲幅2.69%。費城半導體指數勁揚296.77點，以6703.2點作收，漲幅4.63%。

人工智慧巨擘輝達向分析師發出備忘錄，反駁《大賣空》本尊麥可·貝瑞（Michael Burry）所提「偵測出6100億美元詐欺演算法」的相關指控；輝達表示，付款條款仍維持嚴謹，應收帳款周轉天數為53天，與近年平均水準一致。

輝達股價週一收漲2.05%，其他科技股同步勁揚，Alphabet大漲6.28%，特斯拉漲了6.82%，Meta漲逾3%，亞馬遜、蘋果、微軟皆收紅。半導體股以博通漲勢最驚人，股價勁揚11.1%，以377.96美元作收。美光亦漲近8%，超微則漲逾5%。

台積電ADR昨上揚3.48%，以284.64美元作收。權王台積電昨收在1375元。今早開盤跳空大漲50元，以1425元開出，盤中最低則為1405元，尾盤略有拉抬，最後一盤湧入4,453張買單。收盤漲了40元，以1415元作收，漲幅2.91%，收復5日線，但仍在10日線、月線之下。單日成交張數2萬7,353張，公司市值來到36.95兆元。

主要權值股漲多跌少，聯發科、緯穎漲逾3%，股價各自來到1185元、4170元。智邦漲逾2%，以965元作收。台達電、廣達漲逾1%，股價各以910元、275元作收。但鴻海、中華電、國泰金、中信金、兆豐金皆收黑；聯電挫逾3%，收在45.1元。

觀察各上市類股走勢，傳產股漲跌互見，油燃股重挫5.32%，塑膠股下跌3.56%，紡織、玻璃、造紙、汽車指數跌逾1%；而生醫股漲了2.62%，電纜、生化、百貨股亦漲逾1%，其他傳產股漲跌幅甚微。電子股如半導體、電零2大指數漲逾2%，電腦週邊、光電、電通漲逾1%，資服、其電指數同步小漲。金融股收盤下挫0.84%。

今日總成交值達4756.8億元，成交張數665萬張。委買張數1972萬張，委賣張數991萬張。

