台股收盤大漲386點創新高 台積電1585元改寫天價

【記者趙筱文／台北報導】台股2026年首個交易日今（2）日開盤以29,016.68點、上漲53.08點站上2萬9大關開出，隨後買盤持續進場，指數一度勁揚184點，衝上29,147.96點，盤勢延續偏多格局。不過隨後漲勢拉回震盪，指數漲幅略為收斂。

大型權值股表現方面，台積電（2330）開盤以上漲5元、暫報1555元開出，隨後股價續攻至1565元創新高；鴻海（2317）小漲1.5元至232元；台達電（2308）上漲7元，開在970元；聯發科（2454）勁揚20元，以1450元開出，權值族群多數翻紅，推升大盤開高走強。

盤中表現方面，大盤於10時38分左右再創新高，指數來到29,274.18點，強漲310.58點，成交量為587萬1,154張。權王台積電（2330）同步走強，股價上漲20元，來到1,570元再創歷史新高。

根據Yahoo股市統計，成交金額排行前五名個股依序為：台積電成交金額286.07億元；華邦電（2344）成交金額222.14億元，股價上漲7.3元或8.84%，暫報89.9元；京元電子（2449）股價來到266.5元，上漲19元或7.68%，成交金額122.02億元；南亞科（2408）暫報198.5元，上漲5.5元或2.85%，成交金額105.46億元；聯發科（2454）則上漲60元或4.20%，來到1,490元，成交金額97.27億元。

台股今（2）日盤末收在29,349.81點，上漲386.21點或1.33%，成交金額達6,488.44億元，刷新台股歷史新高紀錄。權值股全面走強，其中台積電（2330）收盤大漲35元或2.25%，以1,585元歷史新高作收；鴻海（2317）上漲1.5元或0.65%，收232元；台達電（2308）勁揚32元或3.32%，收995元；聯發科（2454）上漲40元或2.79%，收1,470元，權值族群同步撐盤，帶動指數改寫新高。

市場焦點亦持續聚焦台積電後市動向，台積電將於15日召開法說會，被視為元月行情的重要風向球。法人關注2奈米製程量產進度、2026年營收成長幅度及資本支出動向。台積電2奈米製程已於2025年第四季投產，2026年正式進入「2奈米元年」，在AI加速器訂單帶動下，3奈米與先進封裝產能維持高檔，市場普遍預期2026年資本支出將續居高位。籌碼面來看，儘管外資2025年全年調節持股，但三大法人持股比重仍逾76%，顯示長線資金尚未鬆動，台積電走勢仍將牽動台股新年度方向。

此外，美國消費性電子展CES 2026即將登場，輝達執行長黃仁勳預計於5日發表主題演講，實體AI（Physical AI）與機器人應用被市場視為本屆展會焦點之一。除輝達外，現代汽車、LG、三星等國際大廠皆已預告將推出機器人相關新品，帶動實體AI落地應用想像空間，台股方面，達明機器人、和椿、所羅門等機器人概念股受惠趨勢升溫，法人看好相關題材於2026年具備持續發酵空間。

美股方面，在2025年最後一個交易日，受到美國總統川普關稅政策不確定性影響，主要指數全面收黑。道瓊工業指數終場下挫303.77點或0.63%，收在48,063.29點；標準普爾500指數下跌50.74點或0.74%，收6,845.50點；那斯達克指數下滑177.09點或0.76%，收23,241.99點；費城半導體指數下跌85.97點或1.20%，收7,083.13點。

