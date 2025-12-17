台股收盤小挫11點收27525點！連3黑 台積電陷第5日貼息 矽晶圓族群逆勢飆漲

台股週三收盤小挫11.49點，以27525.17點作收，跌幅0.04%。資料照



台股今日（12/17）開高走低！早盤以27596點小漲開出，在金融權值股如國泰金、中信金帶動下，盤中最高漲逾200點至27780點。12:00過後，指數急轉直下，接近尾盤時變臉翻黑，最低跌至27469點。所幸台積電最後一盤湧進4,541張買單，對指數起了拉抬作用。台股收盤小挫11.49點，以27525.17點作收，跌幅0.04%，仍在月線之下，本週已連3挫。

美國週二公布11月非農就業人數增加6.4萬人，略優於市場預期，但失業率升至4.6%，寫下2021年9月以來新高，11月失業率攀至4.6%，凸顯勞動市場正在降溫，美股主要指數收跌。

道瓊工業指數下跌302.30點，以48114.26點作收，跌幅0.62%。標普500指數小挫16.25點，收在6800.26點，跌幅0.24%。那斯達克指數收盤翻漲54.05點，以23111.46點作收，漲幅0.23%。費城半導體指數下跌31.97點，收6958.44點，跌幅0.46%。

台積電自上週四填息失敗後，股價始終委靡不振。今早以1435元平盤開出，盤中最高漲10元至1445元。午盤空方大舉進場，股價翻黑急挫，最低跌至1425元。收盤小挫5元，以1430元作收，跌幅0.35%，本週已連3挫，陷入第5日貼息窘境，股價仍於5日線、10日線、月線之下，且季線岌岌可危。單日成交張數3萬0496張，公司市值來到36.95兆元。

主要權值股漲跌互見，金融股如國泰金、中信金皆漲近半根，各以73.2元、48.95元作收，富邦金同步漲逾1%。電子股如聯電、智邦漲逾2%，聯發科、緯穎小漲；其餘皆收黑。廣達跌近3%，股價收在265元。台達電跌逾1%，鴻海、日月光投控、中華電亦小挫。

今日矽晶圓族群漲勢驚人，合晶、漢磊、嘉晶相繼亮燈漲停，股價各自來到31.5元、52.8元，54.6元，環球晶早盤一度奔至漲停板，但盤中漲勢收斂，後以388元作收，漲幅6.45%逾半根。環球晶母公司中美晶同步漲3.96%，股價收在105元。

今日總成交值達5070.8億元，成交張數894萬張。委買張數2266萬張，委賣張數1256萬張。

