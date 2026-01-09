台股收盤小挫71點收30288點！周線勁揚近千點 台積電跌5元收1680元

台股週五收盤小挫71.59點，以30288.96點作收，跌幅0.24%。資料照



台股今日（1/9）開低走低！開盤小漲9點，以30370點開出，但不到1分鐘隨即翻黑跌逾百點，早盤最低跌逾400點至29925點，摜破3萬點大關，隨後跌幅收斂；10:40過後，台積電買盤進場，股價翻紅小漲，台股趁勢漲至最高30500點，從跌逾400點變成漲逾百點，上下震幅高達575點。加權指數收盤小挫71.59點，以30288.96點作收，跌幅0.24%。累計本週勁揚939.15點，周線收紅。

權王台積電昨收在1685元，今早開盤跳空跌20元，盤中最低跌30元至1655元，一度摜破5日線。10:45過後，股價由黑翻紅，盤中最高漲至1700元。尾盤又出現一波賣壓，最後一盤爆出5,386張賣單；收盤小挫5元，以1680元作收，跌幅0.3%。單日成交張數3萬7,261張；公司市值來到43.57兆元。

主要權值股漲跌互見，廣達漲3.66%，股價收在283元。鴻海、台達電小漲，各收在230.5元、1015元。聯電收盤漲4.36%，以55.1元作收，成為今日表現最佳的權值股。但聯發科、富邦金跌逾1%，各以1420元、95.5元作收；國泰金、日月光投控亦小挫。緯穎暴跌8.82%，收在4240元。中華電以平盤價133.5元作收。

多檔記憶體股今日起「關禁閉」，列入處置股名單，每5分鐘以人工管制撮合一次；早盤湧出大量賣單，相關個股紛紛不支倒地。南亞科慘跌1根，股價收在217.5元。華邦電跌9.86%，以97.8元作收。未被列入處置股的旺宏則爆出73.5萬張交易量，終場下挫7.9%，收在58.3元。力積電、鈺創、群聯各下跌4.33%、2.75%、4.12%。

今日總成交值達6763.1億元，成交張數1122萬張。委買張數2515萬張，委賣張數1513萬張。

