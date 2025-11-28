台股收盤小漲71點收27626 台積電漲5元至1440
台股今（28）日開高走高，終場以27626.48點作收，上漲71.95點，漲幅0.26%。護國神山台積電（2330）漲5元，收在1440元，漲幅0.35%。
權值股部分漲跌互見，鴻海（2317）跌5.5元，收225.5元，跌幅2.38%；聯發科（2454）漲55元，收1395元，漲幅4.10%；台達電（2308）跌10元，收932元，跌幅1.06%；台光電（2383）漲30元，收1525元，漲幅2.01%。
責任編輯／陳俊宇
