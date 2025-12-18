台股收盤指數守住季線收27468.53點 台積電平盤作收
台股今天開低震盪，盤中一度翻紅，終場下跌56.64點，收27468.53點，終場守住季線27383點，跌幅0.21%，成交值新台幣4464.05億元；權王台積電以1430元平盤作收。
其他權值股表現，鴻海下跌0.5元至216元，聯發科下跌5元至1420元，廣達下跌5元至260元。
電子類股指數下跌0.26%、金融類股指數上漲0.12%，代表中小型股票的櫃買指數下跌0.79%。
受惠美光發布優於預期的財報利多消息，記憶體族群表現不俗，南亞科終場上漲3.34%、力積電上漲2.01%、華邦電與旺宏分別上漲0.81%、0.8%。
另外，BBU概念股今天表現強勢，加百裕、興能高分別以44.65元、41.55元攻上漲停，新盛力上漲1.44%。
