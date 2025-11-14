台股收盤挫跌506點 台積電跌30元收1430元

【記者趙筱文／台北報導】台股14日（五）開盤，受到美股全面收黑影響，指數以27,816.45點開出，下跌87.11點後急速挫跌，下探至27,383.34點，重挫520.22點，市場氣氛轉趨保守。

大型權值股表現疲軟，台積電（2330）下跌35元至1425元，鴻海（2317）跌5.5元報246.5元，台達電（2308）下挫20元至938元，聯發科（2454）亦跌15元開在1230元，拖累指數表現。

盤末收27397.50點，下挫506.06點或1.81%，成交金額5881.33億元。台積電跌30元或2.05%，收1430元；鴻海下挫11元或4.36％，收241元；台達電挫跌36元或3.75%，收922元；聯發科下跌15元或1.20％，以1230元報收。

近期全球股市波動加劇，市場情緒明顯轉向保守。美國政府關門不確定性升溫，加上地緣政治風險持續發酵，外界對科技股高估值的疑慮再度升起，使美股四大指數連日震盪，AI 類股成為主要修正來源。法人指出，在全球資金風險偏好轉弱下，台股這座「AI 軍火庫」也難以完全置身事外，近期指數高檔震盪即反映外資調節與市場觀望心態升溫。

此外，美國利率政策仍是牽動全球市場的重要變數。聯準會十月如預期降息後，市場對年底再降息的押注升高，隨政府重新運作、就業市場降溫，市場普遍認為利率有望進一步下行。法人觀察，利率轉折使債券與利率敏感資產成為近期市場焦點，投資級債因對利率變化敏感、體質相對穩健，近期明顯吸引資金流入。

美股表現方面，受到投資人擔心估值過高，AI類股持續遭拋售，科技巨頭股價下殺影響，主要指數全面下跌。美股道瓊工業指數重挫797.60點或1.65%，收47457.22點。標普500指數下降113.43點或1.66%，收6737.49點。那斯達克指數下跌536.10點或2.29%，收22870.36點。費城半導體指數降263.39或3.72%，收6818.74點。

