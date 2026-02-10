台股收盤攻上33,000點新關 想抱股過年 最強主動台股ETF誰勝出？

台股今（10）日攻上 33,000 點，兩檔主動台股ETF今收漲逾 2%。

[Newtalk新聞] 台股今（10）日收盤突破 33,000 點新高關卡，但居高風險氣氛亦濃厚，多空兩股力道拉鉅，眼見剩一個交易日，該抱股過年嗎？

主動第一金台股優（00994A）經理人張正中指出，AI 題材不煞車，春節後資金可望加速回流，為多頭添柴加薪，若無黑天鵝出現，歷年春節後台股行情多半呈現大漲小回格局，投資人不妨利用主動ETF參與年後金馬奔馳行情。

觀察這波台股攻佔 33,000 點新關，哪些台股ETF追強勢、選股能力最強？觀察近一個主動台股ETF表現新兵闖關展現亮眼成績，其中，主動第一金台股優（00994A）、主動中信台灣卓越（00995A）表現最為亮眼，近一月漲幅分別達 4.12%、4.85%，今日台股站上 33,000 點，兩檔ETF也在 1 1檔主動式台股ETF中表現最為亮眼，漲幅分別高達 2.49% 及 2.47%。

張正中認為，從 ChatGPT 驅動 AI 產業爆炸性成長以來，AI 科技升級變化速度明顯高於過往，目前評價低於網路泡沫時期，美國四大CSP 資本支出持續擴張下，台灣去年第四季 GDP 高達 12.68%，創 38 年來單季新高，多家機構預測今年度 GDP 可達 4%，外資投行瑞銀（UBS）甚至上看 6.9%，為台股後市增添信心。

這波台股攻高，AI 關鍵供應鏈權值股台積電（2330）帶領突破 33,000 點，市場波動度加大，投資人擔心長假抱股過年，張正中強調，AI 產業仍是引領市場成長的重要動力，00994A 鎖定強趨勢產業、篩選最強勢個股，最大持股權重最高可達 30%，集中火力投資，緊跟投資市場脈動，提供投資人參與台股金馬行情機會，00994A 也提供季配息機制，提供投資人定期收益機會。

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

