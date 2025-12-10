台股收盤歷史新高！外資趁權王台積電除息前轉買超 鴻海目標價喊400元卻連三賣
台股10日以28,400.73點收盤，上漲218.13點，創收盤歷史新高，三大法人同步買超，外資買超196.07億元。
統計外資買賣超個股發現，買超凱基金39,765張最高，將除息的台積電（2330）也轉買超7,567張，然而獲美系外資「買進」評等、目標價上看400元的鴻海（2317）卻遭外資賣超2,583張，連三賣，近20個交易日也是賣超居多。
台股開高走高，權王台積電早盤以1,490元開出，終場收在1,505元，上漲25元，漲幅1.69%，市值回到39兆元以上，增至39兆284.49億元，貢獻大盤指數約205點。智邦（2345）飆漲停、台光電（2383）創新高、聯發科（2454）也上漲，大盤指數以28,400.73點收盤，創收盤歷史新高。
三大法人買超267.37億元，外資及陸資（不含外資自營商）買超196.07億元，投信買超18.68億元；自營商買超（合計）52.61億元，其中自營商（自行買賣）買超26.53億元、自營商（避險）買超26.09億元。
統計外資買賣超前十名個股，買超凱基金39,765張最高，其次是買超聯電（2303）16,157張、連續11個交易日買超，尖點高居外資買超第三名；第四名的台積電5元現金股利將在11日除息，股價重新站上1,500元，收在1,505元，外資轉買超7,567張。
外資賣超的第一名則是華邦電（2344）、單日賣超49,818張，其次是賣超台玻（1802）40,153張，力積電、旺宏（2337）等記憶體股也遭賣超；鴻海獲美系外資買進評等，目標價400元，但外資似乎是心口不一，單日賣超2,583張，連三賣，統計近20個交易日中賣超居多，合計賣超超過16萬張。
是送分題還是送命題？「這檔」大量漲停後慘爆39萬殺量…股價慘挫半根 旺宏、力積電跟著崩
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（10）日台股加權指數收28,400.73點，漲218.13點，漲幅0.77%，觀察今日盤後個股成交量前五名，華邦電（2344）因近日股價...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
高股息ETF不香了？她靠00919年領12.3萬：抱得住的標的「越跌越要買」
台股高股息ETF在2025年普遍陷入股價漲不動，配息也下降，讓不少投資人開始懷疑自己的存股策略是不是走錯了？對此，小資理財作家「鐵蛋」專訪時表示，買高股息ETF的目標就是「用股息累積現金流」，高股息產品的價值在於其穩定的配息能力，還特別點名00919連續11次配息年化報酬率都超過10%，「長期持有的標的遇到下跌，我是非常開心的，因為價格越便宜，我越能累積張數！」Yahoo特別企劃 ・ 10 小時前 ・ 26
水冷散熱商機大爆發！這「散熱大廠」11月營收年增141%...連續10月創高 訂單能見度至2028年
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導隨著AI伺服器規格全面升級、終端需求不墜，帶動水冷散熱需求強勁，市場預估，明（2026）年散熱產品、風扇、機箱等業務動能...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
記憶體缺貨潮持續助燃！小兒捧逾17億搶進力積電 又砸破26億指名旺宏、華邦電
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導美國聯準會（Fed）年末會議即將來臨，市場投資人進入觀望狀態，加上美股週一收黑，影響台股今（9）日開高走低，終場加權指...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 9
快訊／驚傳恐被微軟拋棄！美股開盤「這科技股」跌破7%
本週美股有重大事件，聯準會（Fed）12月利率會議即將登場，市場對於降息1碼看好。而今（8）日的較重大消息則有，大廠微軟原本和Marvell合作，如今傳出將把目光轉向博通，計畫與其一同合作打造AI晶片。今日美股開盤，微軟（MSFT）與博通（AVGO）雙走漲，Marvell（MRVL）則是一度跌破7％。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
台塑四寶「這2檔」11月營收年減逾20%...股價綠了 國家隊捧上億來救援
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（9）日收28,182.60點，跌121.18點或0.43%。八大公股昨日買超16.86億元，其買超前十大個股，包括4檔電子股、...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 1
載板「這檔」11月營收摔近3月最低！外資、投信聯手出貨逾3千張 國家隊捧1.6億來救援
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（8）日收28,303.78點，漲322.89點或1.15%。八大公股昨日賣超30.49億元，其買超前十大個股，包括3檔電子股、...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台積電1500買不下手？專家推翻傳統思維：風險比五年前更低、報酬仍甜
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台積電（2330）股價強勢站上1500元，引發市場再度討論「現在還能不能買」的經典難題。曾在2019年就開始布局台積電、一路見...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 1
中經院：近7成已退休者因無多餘資金 未自主理財規劃
（中央社記者曾仁凱台北2025年12月9日電）富邦投信與中華經濟研究院連續第9年合作，今天共同發布「2025年國人安心樂活享退調查」，結果顯示台灣民眾不論已退休或未退休族群，已累積的退休金額與心中預期目標仍存在明顯落差。根據中經院調查，台灣已退休者，平均累積退休金約新台幣685萬元，但認為安心退休約需要1203萬元，存在約517萬元的缺口。其中有69.3%的已退休者尚未進行自主理財規劃，主因是「沒有多餘資金」。未退休族群落差更是突出，目前平均已累積退休金約322萬元，但預期約需1367萬元，缺口高達1048萬元。其中有52.2%的未退休族群表示將於3年內啟動退休理財規劃，顯示理財意識逐漸提升。中經院指出，隨著人口老化及社會保險財務壓力逐步加劇，民眾愈來愈意識到僅依賴政府退休金難以滿足退休生活需求，有愈來愈多台灣民眾開始透過金融市場尋求被動收入，以強化退休保障。中經院引述問卷調查結果，在已有投資規劃的未退休族群中，多以股票（53.9%）、ETF（39.4%）與儲蓄型保險（26.9%）作為主要工具；已退休族群則以股票（51.7%）、終身或定期壽險（22.8%）與醫療保險（22.2%）作為主中央社財經 ・ 1 天前 ・ 11
籌碼／外資回頭大買台股！單週買超526億 光這檔就敲了近20萬張
根據台灣證券交易所統計，上週（114/12/1~114/12/5）外資在集中市場總買進金額為8,501.14億元，總賣出金額為7,974.49億元，買超為526.65億元，另統計自114年年初至12月5日止，外資總買進金額為32兆7,098.08億元，總賣出金額為33兆1,964.01億元，累計賣超為4,865.93億元。外資總持有股票市值為42兆8,903.62億元新台幣，占全體上市股票市值的47.10%，較11月28日的42兆2,705.57億元新台幣，增加6,198.05億元。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發起對話
國安基金八次進場「撿便宜」賺661億元有望「全民共享」？操盤手阮清華說話了
民進黨立委郭國文今（10）日關切，國安基金過去八次進場護盤累計獲利661億元，部分民眾認為這是在股災期間「撿便宜」所得，建議可將獲利回饋民眾或支持健保等公共財。財政部次長、國安基金操盤手阮清華回應，依現行條例，國安基金獲利均經委員會通過後繳入國庫統一管理，基金退場後不得再買入股票；若要實現全民共享或支持健保、國保、長照，需先修正國安基金設置管理條例，並取得社會共識，「可研議檢討」。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前 ・ 145
7大妖股名單現身！AWS新金礦「挖不完」 散熱、機櫃全線噴出！
AI運算浪潮不只推升晶片龍頭業績，也全面引爆伺服器供應鏈的「新金礦」。根據美系外資最新報告，亞馬遜AWS下一代AI晶片「Trainium3」即將進入實質備貨階段，相關PCB（UBB）預計自2026年第二季起出貨，整體伺服器機櫃也將於第三季進入大量交貨期。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
子憑母貴？華邦電子公司華東漲5%飆新高 分析師爆加碼時機
記憶體指標股今（10）日出現拉回，華邦電（2344）在早盤股價創新高後，不敵賣壓沉重，截至上午10時30分，翻黑下挫逾2%，並以20萬張成交量高居台股第一名；其轉投資封測廠華東（8110）則是大漲逾半根停板，衝高至51.7元創新天價。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
第一檔不配息台股ETF來了！凱基009816 一萬元卡位台股前50大賺錢股票
凱基投信今（9）日推出全新台股 ETF，凱基台灣 TOP 50（009816）已於昨（8）日獲准募集，為目前市場第一檔「不配息」，凱基投信表示，009816所有股息強制滾入再投資，讓投資人長期累積複利收益。發行價 10 元，每年調整成分股 4 次，聚焦台股前 50 大龍頭，穩健參與成長紅利。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 5
泡泡瑪特股價狂瀉41%！這「熱門角色」溢價腰斬
財經中心／李明融報導中國玩具品牌「泡泡瑪特」（POP MART）旗下推出許多熱門IP，受到全球不少偶像、名人喜愛，人氣直線上升，粉絲也紛紛跟著瘋搶入手，其中最熱門角色Labubu在二手市場價格不斷被哄抬，曾有原價400元被炒到超過3萬元的情形，成為該品牌的金雞母。不過在2025年下半年開始，股價慘遭重擊，從8月底衝上339.8港元高點後急轉直下，短短數月蒸發逾40%，9日上午股價僅剩194.3港元，外國報告也分析泡泡瑪特未來影響營收的關鍵。民視財經網 ・ 1 天前 ・ 3
華邦電爆12萬張天量衝71.3元新高 記憶體4雄霸榜
記憶體股近期強勢回歸，華邦電（2344）今（9）日開盤不到10分鐘爆逾12萬張大量衝至71.3元新天價，但隨後賣壓出籠，股價走低一度翻黑，回到平盤附近游走。旺宏（2337）、力積電（6770）與華東（8110）也都擠進成交排行前4強，記憶體族群交易熱度持續升溫。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
鴻海收紅撐不住！台積電跌15元台股下挫121.18點 塑膠、紡織族群摔最慘
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數今（9）日以上漲60.26點開高後，不久便翻黑轉為走低，終場加權指數下跌121.18點，收28182.6點，跌幅0.43%，成...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
世紀、斐成最多4.5億元併購萬年清 盤中全亮燈歡慶入主行情
上曜集團（1316）旗下子公司世紀民生*（5314）與斐成開發（3313）昨日停牌並召開重訊記者會，宣布以每股33.525元公開收購工業廢水處理設備大廠萬年清（6624），萬年清、斐成今日雙雙鎖死漲停，世紀也一度在盤中閃燈同歡。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
神鬼闆娘坑基金／小環保公司假文件設圈套 國泰私募基金慘賠3.7億
知名金控旗下的私募基金驚傳遭詐騙。本刊接獲爆料指出，隸屬國泰投信的國泰永續私募股權基金（下稱國泰私募基金），投資持股高達74%的大鉦環保科技日前進行清算，讓該基金慘賠3.7億元。據爆料人士對本刊透露，國泰私募基金誤信大鉦經營團隊提供的造假資料，以每股80元高價從前老闆娘蔡雪李手中買下股權，入主卻發現不但無利可圖，還遭對方提高土地租金，最後只能認賠出場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10
高股息、市值型ETF大對決！AI下個階段 布局哪種ETF更能賺？年終獎金要梭哈還是慢慢布局股市？
高股息ETF年年配息，市值型ETF默默成長，投資人到底該選哪一種才能真的賺到獲利？本集Yahoo TV《進擊的荷包》邀請證券分析師股添樂進行分析，他直言高息ETF仍可續抱，並教戰2026年AI狂熱續燒的ETF布局方向。領到年終想前進股市，該選單筆all in還是分批進場？專家分析兩種操作的優缺點。投資新手村進入「K線進階班」，哪種型態有低接買盤？哪種暗藏獲利了解賣壓？一次看懂六大紅K線圖代表的涵義。荷包診聊室聊到「川普投顧」，最近川普大買債券，債市後市如何？進擊的荷包 ・ 7 小時前 ・ 發起對話