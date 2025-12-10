台股收盤歷史新高！外資趁權王台積電除息前轉買超 鴻海目標價喊400元卻連三賣

台股示意圖。記者曾原信／攝影

台股10日以28,400.73點收盤，上漲218.13點，創收盤歷史新高，三大法人同步買超，外資買超196.07億元。

統計外資買賣超個股發現，買超凱基金39,765張最高，將除息的台積電（2330）也轉買超7,567張，然而獲美系外資「買進」評等、目標價上看400元的鴻海（2317）卻遭外資賣超2,583張，連三賣，近20個交易日也是賣超居多。

台股開高走高，權王台積電早盤以1,490元開出，終場收在1,505元，上漲25元，漲幅1.69%，市值回到39兆元以上，增至39兆284.49億元，貢獻大盤指數約205點。智邦（2345）飆漲停、台光電（2383）創新高、聯發科（2454）也上漲，大盤指數以28,400.73點收盤，創收盤歷史新高。

廣告 廣告

三大法人買超267.37億元，外資及陸資（不含外資自營商）買超196.07億元，投信買超18.68億元；自營商買超（合計）52.61億元，其中自營商（自行買賣）買超26.53億元、自營商（避險）買超26.09億元。

統計外資買賣超前十名個股，買超凱基金39,765張最高，其次是買超聯電（2303）16,157張、連續11個交易日買超，尖點高居外資買超第三名；第四名的台積電5元現金股利將在11日除息，股價重新站上1,500元，收在1,505元，外資轉買超7,567張。

外資賣超的第一名則是華邦電（2344）、單日賣超49,818張，其次是賣超台玻（1802）40,153張，力積電、旺宏（2337）等記憶體股也遭賣超；鴻海獲美系外資買進評等，目標價400元，但外資似乎是心口不一，單日賣超2,583張，連三賣，統計近20個交易日中賣超居多，合計賣超超過16萬張。

【看原文連結】

更多udn報導

26年前扮飲料推銷員殺同學妻 犯嫌吐動機

「超級水果」藍莓好處多 名醫曝最安全洗法

搭上「女籃界峮峮」男友 民眾黨辣黨工當小三

他買干貝驚見「橘色稀有品」老闆：千顆一遇