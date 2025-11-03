台股收盤漲逾百點收28,334.59點 台積電漲10元至1510元

【記者許麗珍／台北報導】台股今開走高，終場上漲101.24點或0.36%，收在28,334.59點，成交金額5623.03億元。權值股台積電今上漲10元，收在1510元。法人表示，本週除了關注超微、高通等科技股財報之外，還聚焦在MSCI季度調整以及台積電運動會中的高層展望談話。

由於美國科技巨擘亞馬遜（Amazon）和蘋果（Apple）財報亮麗，激勵買盤進場，美股道瓊工業指數上週五終場上漲40.75點，收在47562.87點；標準普爾500指數上漲17.86點，收在6840.20點。

廣告 廣告

以科技股為主的那斯達克指數上漲143.82點，收23724.96點；費城半導體指數上漲12.661點，收在7728.66 點。美股10月表現強勁，那斯達克連續第2個月上漲超過4%，創下連續7個月上揚紀錄；標普500與道瓊則分別連續第6個月上漲。

台股上週上漲701.09點，週線連10紅，10月累計大漲2412.81點，月線連6紅。法人表示，MSCI本週將公布季度調整結果；週末台積電運動會，創辦人張忠謀及董事長暨總裁魏哲家的致詞內容都是本週市場關注焦點。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

護理師女神魂斷大馬 遭爆去當伴遊！雪碧怒嗆：嘴吃到屎嗎

十月房市買氣小回溫 中信估月增2.4%住商則增1成

獨家｜坣娜59歲病逝 康康慟揭她暖舉：不因長得漂亮就看不起我

