台股收盤漲逾200點 台積電漲10元收1770元

▲台股今日收盤小漲215.43點，收在31961.51點。台積電則漲10元報收1770元。（圖／擷取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 台股今（23）日開紅上漲42.69點，報31788.77點，早盤一度走高正式衝上32000點大關，但盤面因獲利了結賣壓湧現翻黑，盤中再翻紅走高，最終收盤雖未能站穩三萬二，但仍小漲215.43點，收在31961.51點。台積電則漲10元報收1770元。

上櫃指數收漲1.44點，報299.26點。權值股收盤仍呈漲跌不一態勢，台積電上漲10元，收1770元；鴻海下跌2元，報收221.5元；台達電上漲15元，報收1260元；廣達下跌3元，報280元；聯發科漲停鎖死在1630元；富邦金則上漲0.5元，報93.5元。

廣告 廣告

盤面上，聯發科漲停鎖死在1630元，單日大漲145元，成為今日撐盤的最強動力，帶動IC設計族群集體轉強。創意大漲150元，收在2725元，漲逾5%；達發也同步漲停鎖死，鎖死在470.5元，創出新天價，也拉出一大根漲停板；祥碩也直奔漲停板。

記憶體族群南亞科、威剛等出關解除處分後吸引大量資金湧入，股價大幅波動，威剛收漲逾6%，南亞科收漲逾1；晶豪科早盤一度急拉漲停，但隨即回落，跌落至盤面以下，收盤跌逾3%。

今日漲幅前十名為大東電、集盛、昶和、昶昕、創業家、燿華、精確、有成精密、華通、優盛。成交量前十名則為群創、力積電、聯電、友達、英業達、燿華、南亞科、仁寶、元晶、南亞。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台股早盤攻破「3萬2」午盤漲逾200點 台積電漲10元

美歐局勢緩解美股收紅！台股開紅小漲42點 台積電漲10元

台積電收1760元、台股終場漲499點 漲價概念股持續走強