台股收盤漲227點終結連4黑 台積電平盤作收！華邦電成交量直逼50萬張

台股週五收盤漲了227.82點，以27696.35點作收，漲幅0.83%。廖瑞祥攝



美國通膨數據低於預期，加上記憶體大廠美光財報展望均優，帶動美股主要指數收紅，台積電ADR漲2.79%。台股今日（12/19）開高走高，早盤以27685點開出，在主要權值股台積電、台達電帶動下，盤中最高漲逾400點至27869點。午盤過後，漲勢逐漸縮小，尾盤更出現大量賣壓。收盤漲了227.82點，以27696.35點作收，漲幅0.83%；同步收復5日線、月線，但仍在10日線之下。累計本週下挫501.67點，周線收黑。

美國勞工統計局週四公布11月CPI消費者物價指數年增2.7%，低於市場預期，且核心CPI年增2.6%，降至4年來低點，顯見通膨有降溫跡象。

道瓊工業指數小漲65.88點，以47951.85點作收，漲幅0.14%。標普500指數上揚53.33點，收在6774.76點，漲幅0.79%。那斯達克指數大漲313.04點，以23006.36點作收，漲幅1.38%。費城半導體指數勁揚168.32點，收在6863.63點，漲幅2.51%。

記憶體大廠美光財報展望表現均佳，26Q1財季獲利大幅成長2倍以上，26Q2財季估營收187億美元，遠高於市場預估值。美光週四收盤勁揚10.12%，以248.55美元作收，盤後再漲1.15%；帶動台股記憶體族群上揚。

權王台積電今早開盤跳空大漲25元，以1455元開出。但盤中漲勢收斂，股價一路下挫，尾盤跌至平盤價1430元，最後一盤湧進1萬8,644張賣單，終場就以1430元作收，無緣收復5日線、月線、季線，且陷入第7日貼息窘境。單日成交張數3萬8,680張，公司市值來到37.08兆元。

主要權值股漲多跌少，鴻海、台達電、緯穎皆漲逾2%，股價各收在221.5元、911元、4285元。日月光投控上漲3.38%，以229.5元作收，是權值股中漲幅最高的。廣達、國泰漲逾1%，富邦金、中華電、中信金、兆豐金、聯電同步小漲；僅聯發科、智邦小幅收黑。

記憶體族群早盤續揚，但部分個股如華邦電、旺宏盤中翻黑急挫！華邦電收盤跌了4.3%，以71.3元作收，單日成交量達49萬1,607張，逼近50萬大關。旺宏下挫2.11%，收在37.15元。南亞科上揚2.65%，以174.5元作收。力積電上漲3.66%，收在36.8元。鈺創同步小漲0.25%。

今日總成交值達5519.3億元，成交張數906萬張。委買張數2217萬張，委賣張數1297萬張。

