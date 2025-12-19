台股收盤漲227點 台積電平盤1430元作收

【記者趙筱文／台北報導】台股19日開盤以27,685.74點勁揚217.21點開出後，指數隨即走高，一度衝上27,811.81點，盤中上漲343.28點，延續多方氣勢。

大型權值股同步走揚，台積電股價上漲25元、報1,455元；鴻海上漲3元、報219元；台達電上揚8元、報899元；聯發科上漲20元、暫報1,440元，權值股表現支撐大盤走勢。

盤末27696.35，上漲227.82點或0.82%作收，成交5519.3億元。台積電收平盤1430元。鴻海上漲5.5元或2.54%，報收221.5元。台達電勁揚20元或2.24%，收911元。聯發科則是下跌10元或0.7%，收在1410元。

市場面上，AI仍是牽動資金布局的重要主軸。隨著各國加速推動AI相關基礎建設，全球科技投資已逐步從企業層級延伸至國家戰略層面，帶動算力、資料中心與相關硬體需求持續擴張，也讓AI發展不再只是單一產業題材，而是影響整體科技景氣循環的核心因素。在此背景下，台灣在AI半導體、伺服器、電源管理與散熱等供應鏈中的關鍵地位更形凸顯，成為國際資金關注的重點市場之一。

從基本面觀察，近期國際科技股雖出現震盪整理，但在企業獲利支撐下，主要科技指數評價水準逐步回歸中期區間，市場結構並未出現明顯轉弱。隨著雲端服務業者持續擴大AI相關資本支出，硬體供應鏈訂單能見度延伸，相關產業動能仍具延續性。市場普遍認為，短線盤勢受年底結帳與國際股市波動影響，走勢可能偏向震盪，但在AI投資趨勢明確的情況下，中長期資金仍有回流科技與供應鏈族群的空間。

美股表現方面，受到美國通膨數據低於預期，提振2026年降息展望，再加上晶片製造商美光科技發布亮眼的財務指引，四大主要指數全面收漲。道瓊工業指數上漲65.88點或0.14%，收報47951.85點。標普500指數上揚53.33點或0.79%，收在6774.76點。那斯達克綜合指數大漲313.04點或1.38%，收23006.36點。費城半導體指數勁揚168.32點或2.51%，收6863.63點。

