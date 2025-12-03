台股收盤漲228點27800點得而復失 台積電漲20元收1450元

市場對美國聯邦準備理事會12月降息預期升溫，美股收紅，台積電美國存託憑證（ADR）上漲1.53%。台股今天（3日）量縮區間震盪，台積電、鴻海及南亞等權值股堅挺，被動元件、矽光子（CPO）、散熱等族群走堅，盤中最高27847.67點，台積電擺尾，加權指數終場收27793.04點，上漲228.77點，27800點得而復失，成交值新台幣4396.98億元，是10月23日以來低量。

電子股終場上漲1.03%，金融翻紅漲0.05%，人工智慧（AI）概念股為主的電腦及周邊設備族群上漲1.58%，代表中小型股的櫃買OTC指數漲0.55%。台股千元高價股漲跌互見，智邦跌6.1%失守千元，高價股回到「25千金」。

主要電子權值股台積電終場收1450元，漲20元，漲幅1.4%，鴻海收227元漲2.25%，台達電收997元漲0.81%，聯發科收1400元跌1.06%。

記憶體南亞科終場收151元漲1%，台塑四寶中的南亞收67.7元勁揚5.12%。

台新主流基金經理人黃千雲指出，市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）12月降息機率提高，美股收紅，日韓台等亞洲股市走堅。

展望台股後市，黃千雲表示，台積電對AI展望正向看待，北美4大雲端服務供應商（CSP）再度上調資本支出，反映AI產業仍處長期成長趨勢，相關供應鏈獲利也在上修循環。

黃千雲指出，AI算力仍供不應求，算力瓶頸不限於繪圖處理器（GPU）晶片供貨，擴大至電源、散熱等周邊，供應鏈需求力道提升，AI仍將扮演2026年投資主軸。

（責任主編：莊儱宇）