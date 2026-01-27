台股收盤漲253點收32317點！續締新猷 台積電1780元刷收盤史高

台股週二收盤漲了253.40點，以32317.92點作收，刷新收盤史高。廖瑞祥攝



台股今日（1/27）開高走高！甫開盤即大漲逾百點，在台積電、台達電、聯電領軍下，盤中最高漲逾300點至32428.17點，續創盤中史高。收盤維持漲勢，漲了253.40點，以32317.92點作收，同樣刷新收盤史高。台積電盤中以1785元追平史高，終場收在1780元則刷新收盤紀錄。

台積電ADR昨下挫0.65%，收在332.71美元。權王台積電開盤小漲5元，以1760元開出，隨後於平盤震盪。10:00過後，多方陸續進場，午盤加大力道，股價最高漲至1785元，追平昨日新高。收盤時維持高檔，股價漲了25元，以1780元作收，仍創下收盤新高，漲幅1.42%。單日成交張數2萬8,819張，公司市值攀至46.16兆元。

外資出具報告指出，聯電、世界先進受惠半導體大廠釋出成熟製程訂單，大幅調升目標價至80元。聯電今盤中狂飆1根，以76.2元漲停價作收。世界先進同樣亮燈漲停，股價收在159.5元；世界先進股價自今年初起漲，1月以來漲幅已超過73%，相當驚人。

主要權值股漲跌互見，台達電漲逾1%，股價收在1250元。鴻海、聯發科、廣達皆小漲，各以225.5元、1775元、287.5元作收。但國泰金、日月光投控跌逾1%，富邦金、中華電、中信金小挫，緯穎下跌逾3%。

記憶體族群今日互有漲跌，十銓亮燈漲停，以248元作收。威剛漲逾3%，華邦電、群聯漲逾2%。但鈺創跌逾半根，創見、廣穎跌逾4%，南亞科跌逾3%，力積電小挫；目前僅南亞科、十銓被列入注意股。

印度近日出現立百病毒病例，引發公共衛生警訊。今日多檔防疫概念股狂飆1根；包括恆大、康那香、南六、美德醫療-DR，高端疫苗、亞諾法等皆強攻漲停。

今日總成交值達7935.1億元，成交張數1266萬張。委買張數2591萬張，委賣張數1692萬張。

