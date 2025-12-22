台股盤中漲逾470點28100點附近震盪 台積電漲30元
美股上漲，台積電ADR漲1.50%，台積電今天（22日）盤中漲30元至1460元，帶動台股上漲472.4點，最高來到28168.75點。
至上午11時20分左右，加權指數達28128.99點，漲432.64點，成交金額新台幣3140.05億元。
台積電盤中漲30元，達1460元；鴻海最高至225.5元，上揚4元；台達電開平走高至957元，漲46元。
低軌衛星與高頻通訊廠昇達科11月營收2.85億元，年增48%，淨利歸屬母公司業者0.86億元，年增18%，每股盈餘1.3元，逼近第3季每股盈餘1.33元水準。昇達科今天盤中達636元，上揚近2%；掌握衛星業者訂單的華通攻上漲停96.5元。
矽光子概念股華星光下午將舉行法說會，盤中勁揚逾9%至264.5元；聯鈞達248元，漲4.2%；聯亞達609元，上揚4.1%；光聖高點1210元，漲4.76%；啟碁達103.5元，漲2.47%；智邦海內外擴產，明年產能大增，利多反跌，下挫1.28%至1160元。
