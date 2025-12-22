台股盤中漲逾470點28100點附近震盪 台積電漲30元

[Newtalk新聞] 台北市19日發生隨機砍人事件，連同墜樓的兇嫌張文在內，共4死11傷，其中一名身受重傷的黃姓傷者表示，當天在現場能獲救，是因2位急診醫師在現場救治，讓她逃過一劫；經過北市府調查後，原來在張文隨機砍人當晚，台大醫師顏瑞昇、顏均蓉父女檔剛好在中山站外現場，看見大量救護車，立刻投入協助救援工作。 一名在張文砍人案中受傷的傷者黃姓女子回憶，事發當下有醫師在場替她搶救、包紮，讓她非常感動，請北市府代為向當時1男1女兩名醫師表達感謝。 在場救援的醫師身分也曝光，是台大醫院急診醫學部主治醫師顏瑞昇，以及同為台大醫院內科住院醫師的女兒顏均蓉父女檔，顏瑞昇透露，當天晚上七點與女兒約在誠品南西店對面的餐廳用餐，兩人當時快抵達餐廳，突然發現街道上有大量救護車。 顏瑞昇表示，自己是急診遺失，覺得可以在現場提供一些適當協助，因此，在與女兒討論後，立刻採取行動在現場支援；他強調，其實當時現場已有警消和醫護人員很有秩序地成立救護站，他當時與女兒到救護站告知現場指揮官自己有急診科醫師身分，可立即協助評估和處理個案。 顏瑞昇強調，雖然事發當下群眾感到惶恐，但以急診醫師角度來看，其實現場的救護指揮體

