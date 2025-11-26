台股收盤漲497點收27409點 台積電漲25元收1440元
市場對聯準會12月降息預期再度升高，美股四大指數延續前一日漲勢，收盤齊揚。台股今天（26日）開高走高，終場上漲497.37點，收在27409.54點，亦是今天最高點。權值股強力上攻，台積電漲25元，收1440元，聯發科收漲停1300元，鴻海勁揚3.65%；Google TPU概念股齊攻，軍工股多檔漲停作收。
台股加權指數終場上漲497.37點，收在27409.54點，漲幅1.85%，成交金額新台幣5087.91億元，電子股漲2.09%、金融股漲0.75%，代表中小型股票的櫃買指數也漲0.68%。
