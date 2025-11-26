台股收盤漲497點收27409點 台積電漲25元收1440元

在AI晶片市場，輝達（Nvidia）長期以來的主導地位正面臨Google的實質挑戰。近日傳出，全球最大AI支出方之一的Meta，正與Google洽談數十億美元的重磅交易，計畫在未來幾年內租用Google TPU晶片。這個消息不僅震撼科技圈，也讓台灣TPU供應鏈概念股應聲上漲！TPU是什麼？跟GPU差在哪？台廠供應鏈有哪些受惠股？現在進場還來得及嗎？本文帶你深入剖析TPU技術與台灣供應鏈機會！

Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 4 小時前