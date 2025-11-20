台股收盤漲846.24點 創單日第二大漲點 台積電勁揚漲60元收在1455元
輝達（NVIDIA）第三季財報優於預期，盤後股價勁揚，帶動台股觀望買盤回流，台積電今天收盤漲60元，帶動台股收盤上漲846.24點，創單日第二大漲點，加權指數終場收在27426.36點，漲幅3.18%，成交金額5770.21億元。
台積電盤中最高漲65元至1460元，收在1455元，漲60元；鴻海收236.5元，漲7.5元；台達電收957元，漲63元。
AI伺服器族群緯穎收4280元，漲130元，漲幅3.13%，緯創收143元，上揚4.38%，廣達收274元，漲2.62%。
記憶體族群漲跌互見，熱門股拉回，南亞科最低重挫9.68%至144.5元，收在155.5元，跌2.81%；華邦電盤中摜至跌停價53.5元，收在58元，下挫2.36%，創見收202元，跌1.22%，群聯收1180元，勁揚5.36%，宜鼎收524元，上揚1.95%。
（責任主編：莊儱宇）
