台股收盤漲846.24點 創單日第2大漲點 台積電勁揚漲60元收在1455元

[Newtalk新聞] 台股今天(20日)開紅大漲逾800點，站上27000點，最高來到27433點，上櫃與電子與金融類股全揚升。重要電子權值股，約9點10分前，台積電衝60元、來到1455元。鴻海漲7元、來到236元。廣達漲7元、來到274元。台達電漲52元、來到946元。聯發科漲20元、來到1180元。 分析師郭哲榮一早預期，台股今天至少要大漲500點了，輝達剛公佈最新財報第三季營收570億美元，其中第四季的展望，市場預期614億美元，但輝達給出650億美金的超預期。 針對泡沫的談話，輝達執行長黃仁勳站出來力挺！分析師張頤程一早表示，黃仁勳跳出來表示：雲端GPU已經賣光光，訂單數字未來還會再往上，AI是不可逆的趨勢。最新輝達盤後狂飆 5%以上，台股今天可望強彈 600點！※Newtalk提醒您：#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

