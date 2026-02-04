台股盤中翻紅漲百點 台積電跌10元至1790元

【財訊快報／黃啟乙】從短線走勢來看，台股正進入震盪整理型態。尤其在美股出現回檔之際，台股盤中仍可翻紅，顯示多頭力量比市場想像中更為強勁。 個股方面，聯發科( 2454 )股價開低後仍能拉升上攻，持續展現強勢，依舊是今年台股多頭的重要指標。 另外，台美「經濟繁榮夥伴對話」中，賴總統宣布雙方達成三大合作協議，包括強化經濟安全、打造創新經濟及發展繁榮未來，凸顯台美在產業互補與合作上的重要性。 此背景下，先前因立法院預算爭議而受壓的軍工產業，重新展現轉強走勢。隨著美方對台灣國防預算關注度升高，下個會期預算過關的可能性也隨之增加，加上航太產業需求提升，包括漢翔( 2634 )、長榮航太( 2645 )、豐達科( 3004 )等個股，短中線具進一步上攻的潛力。

財訊快報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言