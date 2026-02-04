台股盤中翻紅漲百點 台積電跌10元至1790元
台股今天（4日）開平震盪，早盤跌逾250點，回測32000點關卡，但隨後指數翻紅漲百點，台積電等權值股熄火，低軌衛星、PCB、面板、記憶體等題材股雀躍，高價股漲跌互見。
美國幾大科技巨頭3日表現欠佳，拖累華爾街股市主要指數收盤盡墨，未能延續前一日漲勢。輝達股價跌2.84%、Meta下跌2.08%，甲骨文下跌3.37%，美光下跌4.18%。
台股今天以32196.57點開平，早盤指數下挫逾250點，跌破32000點關卡，下探31942.28點，盤中翻紅上漲，一度漲近180點，至32373點，站回5日線。
截至上午11時20分左右，加權指數上漲69.35點，至32264.71點，電子股跌0.04%，金融股漲0.77%，櫃買指數漲0.66%。
觀察權值股表現，台積電盤中跌10元至1790元，跌幅0.56%，鴻海、台達電、聯發科等在平盤附近震盪。
題材股雀躍，PCB族群走揚，坐擁低軌衛星題材的燿華攻上漲停59.5元，華通勁揚5%，台光電強漲逾9%，首度衝破2000元關卡，臻鼎-KY觸及漲停價199元。
載板三雄勁揚，欣興、南電續強，漲逾3%，景碩觸及漲停價270.5元；記憶體族群火熱，華邦電漲逾2%，南亞科漲逾4%，旺宏漲逾6%；面板股如群創、友達、彩晶均亮燈漲停，分別達23元、15.15元、9.09元。
觀察高價股走勢，股王信驊震盪，盤中短暫翻紅，再寫新高價9855元，精測、群聯、台光電、昇達科、印能科技、亞德客-KY、新代漲勢相對搶眼，致茂、雙鴻震盪，力守千元大關，台股再現「33千金股」。
其他人也在看
台股盤中翻紅漲百點 低軌衛星、面板族群走揚
（中央社記者江明晏台北4日電）台股今天開平震盪，早盤跌逾250點，回測32000點關卡，但隨後指數翻紅漲百點，台積電等權值股熄火，低軌衛星、PCB、面板、記憶體等題材股雀躍，高價股漲跌互見，盤中再現「33千金股」。
矽盾並未動搖 國發會：台積電擴廠節奏「國外一座、台灣三座」
台美關稅談判落定後，外界憂心台積電赴美投資規模擴大，恐削弱台灣半導體戰略優勢，進而動搖「矽盾」效應。對此，國發會主委葉俊...
台股漲571點收32195點 台積電勁揚35元
美股反彈，台指期夜盤大漲625點，激勵台股今天（3日）早盤漲勢強勁，最高32293.83點，大漲669.8點，儘管記憶體族群翻黑下挫，台股爆量上下震盪556點，不過台積電等電子權值股勁揚，高價股強勢，代表中小型股的櫃買OTC指數反彈。
22檔台股ETF 出演2月除息秀
2月將除息的台股ETF高達22檔，合計共254.99萬投資人參與。其中包括中信關鍵半導體（00891）、群益台ESG低碳50（00923）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、主動群益台灣強棒（00982A）等四檔，預估年化配息率均飆破10％。
0056規模衝破五千億，定期定額28萬人在撐，0056越跌越強？
元大高股息（0056）最近真的很難忽略，不只基金規模正式突破五千億元，定期定額扣款人數也來到28萬人，代表這檔ETF的資金來源不是短線追高，而是多年來一筆一筆慢慢堆出來的。這篇文章就來整理0056目前的持股結構與產業配置，看看它為什麼在台股創高的環境下，表現依然站得住腳...
【台股盤中】台股翻紅漲百點 低軌衛星、面板族群走揚
（中央社記者江明晏台北2026年02月4日電）台股今天開平震盪，早盤跌逾250點，回測32000點關卡，但隨後指數翻紅漲百點，台積電等權值股熄火，低軌衛星、PCB、面板、記憶體等題材股雀躍，高價股漲跌互見，盤中再現「33千金股」。美國幾大科技巨頭3日表現欠佳，拖累華爾街股市主要指數收盤盡墨，未能延續前一日漲勢。輝達股價跌2.84%、Meta下跌2.08%，甲骨文下跌3.37%，美光下跌4.18%。台股今天以32196.57點開平，早盤指數下挫逾250點，跌破32000點關卡，下探31942.28點，盤中翻紅上漲，一度漲近180點，至32373點，站回5日線。截至11時20分左右，加權指數上漲69.35點，至32264.71點，電子股跌0.04%，金融股漲0.77%，櫃買指數漲0.66%。觀察權值股表現，台積電盤中跌10元至1790元，跌幅0.56%，鴻海、台達電、聯發科等在平盤附近震盪。題材股雀躍，PCB族群走揚，坐擁低軌衛星題材的燿華攻上漲停59.5元，華通勁揚5%，台光電強漲逾9%，首度衝破2000元關卡，臻鼎-KY觸及漲停價199元。載板三雄勁揚，欣興、南電續強，漲逾3%，景碩觸
台股盤中震盪翻紅！「這檔」目標價調升至300元 猛炸249億成交額
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（4）日受美股四大指數翻黑拖累，以32196.57點開出後不久，便下跌230.51點失守32000大關；截至上午11時30分，加權指...
《盤中解析》主流股挺身、鴻海率先翻紅 多頭表態大盤逆轉
【時報記者張佳琪台北報導】美股四大指數聯袂走跌，且費城費半導體指數表現弱勢跌幅達2%，台指期夜盤重挫反應，早盤台股波動劇烈，開盤後跌逾200點，隨即帶量上拉，多方奮力反撲嚐試止跌。由於市場不乏主流股表現，分析師指出，盤勢目前月線支撐力強，但前高32996應有較大反壓。 美股重量級科技股紛紛回落，台積電（2330）ADR也跌了1.64%，台積電股價開盤下跌逾1%反應，聯發科跌逾2%，台達電同步走跌，大型權值股早盤多數承壓。不過，鴻海開低力圖止跌率先翻紅，助力盤勢拉升。 早盤最搶眼的莫過於面板二虎，友達(2409)與群創(3481)一開盤聯袂攻漲停價，兩檔並列台股成交量第一、二大個股。主要是兩檔個股都有利多，友達甫通過經部A+研發計畫，切入低軌寬頻星領域，攻車用、海事、航空3大應用；群創的扇出型面板級封裝（FOPLP）技術打入低軌衛星龍頭SpaceX供應鏈的效應，且併購日本影音大廠Pioneer成效優於預期。 DRAM股也是焦點，美系外資針對長鑫存儲破盤價拋售DDR4的傳聞予以釐清，指長鑫存儲已不再生產任何DDR4產品，對華邦電(2344)重申為首選。華邦電股價盤中揚升逾3%，南亞科(24
台股震盪整理，多頭力量出乎意料，聯發科是今年重要指標
【財訊快報／黃啟乙】從短線走勢來看，台股正進入震盪整理型態。尤其在美股出現回檔之際，台股盤中仍可翻紅，顯示多頭力量比市場想像中更為強勁。 個股方面，聯發科( 2454 )股價開低後仍能拉升上攻，持續展現強勢，依舊是今年台股多頭的重要指標。 另外，台美「經濟繁榮夥伴對話」中，賴總統宣布雙方達成三大合作協議，包括強化經濟安全、打造創新經濟及發展繁榮未來，凸顯台美在產業互補與合作上的重要性。 此背景下，先前因立法院預算爭議而受壓的軍工產業，重新展現轉強走勢。隨著美方對台灣國防預算關注度升高，下個會期預算過關的可能性也隨之增加，加上航太產業需求提升，包括漢翔( 2634 )、長榮航太( 2645 )、豐達科( 3004 )等個股，短中線具進一步上攻的潛力。
清晨最低溫10.6度！各地多雲到晴「西半部日夜溫差大」周末再轉冷
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在花蓮縣鳳林鎮的攝氏10.6度。氣象署表示，今天（4日）水氣較少，各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大，明天天氣如何？氣象署指出，明天到周五白天（5日到6日）各地溫暖、水氣減少，周五晚起至周六（7日）鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷。
2026年2月機車優惠｜SYM MMBCU購車金3000元、Yamaha CUXiE送一年月租費、宏佳騰最高現折16300元！
【文／陳鈞甯】農曆新年即將到來，各大車廠也乘勢推出2月優惠，讓你可以在新春騎新車！像是SYM 4MICA多功能車就加碼2000元禮券或加油卡，KYMCO最新Like EURO，除購車金2000元外，分期24期零利率還送一年期神盾保障，購買Gogoro EZZY電動機車指定莫蘭迪新色，車價更現折4,000元！
美軍擊落伊朗無人機 白宮：美伊會談按原定計畫進行
（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美軍F-35C匿蹤戰機今天稍早擊落1架靠近美軍航艦的伊朗無人機後，白宮表示，華府與德黑蘭官員之間的會談「仍按原定計畫」進行。
NBA》少了柯瑞的勇士真慘 遭七六人打爆吞2連敗
勇士今天在主場迎戰七六人，少了當家一哥柯瑞（Stephen Curry）情況下陷入苦戰，最終以94：113吞下2連敗。勇士一哥柯瑞因為「跑者膝」傷勢，今天和七六人一戰休兵，加上巴特勒（Jimmy Butler III）先前就因傷報銷，今天由D.格林（Draymond Green）、哈佛德（Al Ho
台股早盤跌逾250點 回測32000點關卡
（中央社記者江明晏台北4日電）台股今天開平震盪，早盤跌逾250點，最低來到31942點附近，回測32000點關卡，台積電跌20元至1780元，鴻海、台達電等權值股走跌，PCB族群走揚，面板股強勢。
台灣超商1美食「日本人超愛」月吃15個！內行曝：路邊更讚
生活中心／綜合報導台灣的超商服務多元，販售的美食也相當豐富，從便當、零食到各式甜點一應俱全，熱食區也提供熱狗、地瓜、茶葉蛋等選項，堪稱包羅萬象。不過，其中有1款「隱藏版美食」深受外國人喜愛，來台定居的日籍網紅「日本人的歐吉桑」更表示，自己平均1個月會吃15個，引發台網熱議，也釣出內行表示，「路邊攤的其實比較好吃呢！」
跨黨派示警 美民主黨參議員發聲：此刻削弱台灣防衛不是時候
繼美國共和黨重量級參議員公開批評台灣在野黨杯葛國防預算、無視台灣安全後，美國民主黨也出現關切聲音。上週才率團訪台的民主黨籍聯邦參議員蓋耶哥 （Ruben Gallego） 今日在社群平台X發文，引用美國媒體報導指出，台灣國會此刻削減或杯葛國防預算，將對台灣安全構成實質風險，呼籲台灣立法院重新審慎考量相關決定。
KYMCO 新 K1 特仕版全台狂銷 力邀李多慧擔任「雙特仕版新車」代言人
KYMCO光陽機車繼「新K1特仕版 125/150 好事成雙 雙車同價」全台熱銷狂賣，光陽近日加大產能盡全力滿足車主新車入手的喜悅。回顧 2025 光陽年度市占率為25.9%、最新 2026 開年 1 月市占率 24.5%，位居機車市場第二，光陽董座柯俊斌表示：「KYMCO 全車系噴射元件 4 年保固、嚴控所有出廠新車品質已大幅收效，KYMCO 腳踏實地、努力做出成績」。 KYMCO 乘勝追擊今 (2) 日再發表2款「移動時尚」新車「Like Euro 125」歐風特仕版、「Yogurt 優格 Slim 125」塑身特仕版，初春總帶點浪漫氣息，光陽機車特別選定在這個季節轉換的時機，讓注重「時尚…
焦點股》燿華：低軌衛星訂單大增 股價續飆
因馬斯克旗下SpaceX有望在7月進行IPO，並申請部署100萬顆衛星作為太空資料中心使用，低軌衛星題材持續發燒，PCB廠燿華（2367）獲得外資及主力進場拉抬，昨日股價亮燈漲停，今日股價帶量續強。截至9:11分左右，燿華股價大漲7.58%，暫報58.2元，成交量逾7.06萬張。
莫蘭特壓軸賣？灰熊「幹大事」交易明星中鋒JJJ 未來7季握12支首輪籤
體育中心／黃崇超報導NBA交易大限將至，曼斐斯灰熊隊在台灣時間今天（4日）早上率先爆出震撼消息，他們將2屆全明星中鋒「JJJ」傑克森（Jaren Jackson Jr.）加上三名球員一起交易至爵士，主要換取2027-2031期間的3支首輪選秀籤，再搭配安德森（Kyle Anderson）在內的四名替補球員，灰熊透過這筆交易已經在未來7季握有12支首輪籤，陣中還有球星莫蘭特（Ja Morant），是否成交易大限壓軸，仍深受眾人關注。
駁矽盾變薄 葉俊顯：餅在變大
台美關稅底定，半導體供應鏈擴大赴美投資，引發國內輿論質疑，不僅台灣矽盾變薄，還將削弱我國中長期投資與經濟成長動能；國發會主委葉俊顯3日表示，半導體市場的餅一直在變大，很多人誤以為這塊餅是固定的，所以在意分到多少，其實產業正不斷成長。像台積電法說會上也提到2026年產能滿到爆，他建議，要用長期、動態角度去看待。