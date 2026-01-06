台股收盤翻漲471點收30576點締新猷！台積電刷1705元新天價 記憶體股續揚

台股週二收盤大漲471.26點，以單日最高30576.3點作收。廖瑞祥攝



台股昨飆漲逾700點，首登3萬點大關，指數續締新猷。今日（1/6）開低走高！開盤挫逾百點跌破3萬，但開盤不到5分鐘隨即翻紅小漲，隨後於平盤震盪。10:00過後，主要權值股翻紅，台股盤中漲勢不斷擴大，加上台積電又拉尾盤，加權指數終場大漲471.26點，以今日最高30576.3點作收，超越昨日創下的盤中、收盤史高紀錄，漲幅1.57%，單日上下震幅高達643點。

美國總統川普3日下令逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，副總統羅德里格斯昨宣誓就任代理總統。美股週一開盤後，能源股應聲飆漲，主要指數走揚，道瓊工業指數收盤勁揚594.79點，以48977.18點作收再創新高，漲幅1.23%。標普500指數上漲43.58點，收在6902.05點，漲幅0.64%。那斯達克指數揚升160.19點，以23395.82點作收，漲幅0.69%。費城半導體指數上漲78.98點，收7446.45點，漲幅1.07%。

廣告 廣告

台積電ADR週一小漲0.83%，收在322.25美元，股價續創高。權王台積電昨創下1695元新天價，今早開盤跌了25元，以1645元開出，跌幅約1%。10:00過後，買盤大舉進場，股價翻紅，且持續向上飆升。最後一盤湧入7,741張買單，收盤漲了35元，以1705元作收，漲幅2.1%，股價續締新猷。單日成交量達4萬6571張；公司市值飆至44.21兆元。

主要權值股漲跌互見，智邦漲近半根，台達電、日月光投控皆漲逾3%，股價各自收在1240元、1050元、271.5元。廣達、緯穎、聯電漲逾1%，各以282元、4615元、49.2元作收。鴻海小漲0.64%，股價收在236元。但聯發科、富邦金、國泰金、中華電、中信金皆小幅收黑。

記憶體族群今日續揚，南亞科、旺宏、力積電、群聯4檔狂漲1根，股價各自收在228.5元、52.4元、47.75元、1615元。華邦電收盤漲了8.9%，以104元作收。鈺創漲2.45%，收在62.8元。華邦電、力積電、鈺創、群聯都被列入注意股。

今日總成交值達7355.5億元，成交張數1194萬張。委買張數2689萬張，委賣張數1555萬張。

更多太報報導

英特爾發表Core Ultra系列3處理器 陳立武宣布：18A已於去年底量產

【一文看懂】黃仁勳CES開釋物理AI 你懂了沒? AI要從螢幕走出來、台灣站在最好的位置

美股創高 台股盤中大漲逾300點！續創史高 台積電翻紅漲至1695元