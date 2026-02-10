台股收盤衝上33072點創新高！ 台積電漲65元創1880元新天價

台股今（10）日開盤上漲35.09點，以32,439.71點開出，隨後指數持續走高，盤中最高點來到33,072.97點，創下盤中新高。加權指數一路穩定至收盤，收盤指數同創新高，以33,072.97點作收，勁揚668.35點，漲幅2.06%。護國神山台積電（2330）上漲65元，收在1,880元，漲幅3.58%，刷新歷史天價。

權值股表現亮眼，鴻海（2317）上漲2.5元，收221元，漲幅1.14%；聯發科（2454）上漲15元，收1,845元，漲幅0.82%；台達電（2308）上漲5元，收1,185元，漲幅0.42%；台光電（2383）上漲25元，收2,105元，漲幅1.20%；長榮（2603）小跌0.5元，收186元，跌幅0.27%。

廣告 廣告

責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

封關倒數！台股大漲逾600點「站上33k」台積電飆1875元新天價

台股封關倒數該抱股過年？ 分析師：年後開紅盤勝率上看9成

史上第10大單日漲點！台股收盤漲621點 台積電漲35元收1815