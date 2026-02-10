台股收盤衝33072點創新高 台積電飆1875元新天價
台股今天（10日）再創歷史新高，加權指數突破33000點關卡，收在33072.97點，上漲668.35點，成交值新台幣6565.05億元。 台積電終場收在1880元，創下新天價。
台積電開高走高，終場收在1880元，創下新天價，上漲65元，市值攀高至48.75兆元，貢獻大盤約521點。
台達電、鴻海、聯發科和日月光投控等權值股紛紛收漲，整體電子類股指數上揚2.66%，為推升大盤創高一大動力。
