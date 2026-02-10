台股收盤衝33072點創新高 台積電飆1875元新天價

[Newtalk新聞] 近期內，媒體報導國民黨主席鄭麗文將與中共總書記習近平會面一事，常有黨政人士放話、北京權威消息。對此，國民黨副主席蕭旭岑今（10）日回應表示，奉勸相關國安人士或黨政人士，不要每個星期天下午就向媒體放話，而且一放就是好幾篇，但內容卻屢屢錯誤，這樣的作法已經嚴重傷害媒體的專業。 蕭旭岑指出，相關放話內容一下稱鄭麗文農曆年前要見習近平，一下又改成農曆年後，現在甚至寫成三月，「我跟同仁開玩笑，以後可能還會有四月、五月、六月的版本，變成一個系列錯誤報導。」他直言，媒體是專業的，不是製造業，不能這樣踐踏自己的專業。 蕭旭岑也強調，若國安人士向媒體放話，就應負責任地清楚標示為「國安人士透露」，而不是在標題上寫成「北京權威消息」，「我覺得這樣會傷害媒體的專業」。 針對外界將國民黨貼上「中共代理人」、「影子辦事處」等標籤，蕭旭岑表示，國民黨並不擔心這樣的抹紅操作，「國人都看得很清楚」。他強調，國民黨是在幫台灣產業找出路，幫台灣老百姓找和平，不會因為這些說法而感到畏懼。 蕭旭岑指出，日前隨智庫前往清華大學參訪人工智慧中心，了解到AI技術正被運用於解決癌細胞轉移、阿茲海默症與帕金森氏症

新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 4 則留言