台股收盤跌248點收27651點！失守月線 周線大跌581點 權值股皆收黑

台股週五收盤跌了248.04點，以27651.41點作收。資料照



市場憂心部分 AI 企業估值過高，美股4大指數收黑，台積電ADR跌了1.5%。台股今日（11/7）開低走低，早盤最低跌逾200點至27671點。11:00過後，台股跌勢趨緩，跌點縮小至百點左右。到了尾盤，台積電、鴻海、台達電、聯發科又遭下殺，台股收盤跌了248.04點，以27651.41點作收，跌幅0.89%，同步失守月線。累計本週下挫581.94點，周線收黑！

權王台積電昨日收在1465元。今早開盤小跌5元，早盤最低跌10元至1455元，股價起伏不大，午盤一度回升至平盤價1465元，可惜尾盤仍遭下殺，最後一盤爆出3,616張賣單，收盤小跌5元，以1460元作收，跌幅0.34%，仍未收復5日線、10日線、月線。單日成交張數達2萬0,243張，公司市值跌至37.86兆元。

主要權值股僅中華電小漲0.76%，其餘皆挫。鴻海、台達電跌逾1%，股價各以244元、965元作收。聯發科、廣達、日月光投控跌逾2%，各收在1260元、287元、228.5元。富邦金、國泰金、中信金亦跌逾1%，緯穎、智邦跌幅在5%左右。

今日總成交值達4690.2億元，成交張數779萬張。委買張數2199萬張，委賣張數1125萬張。

