台股盤中跌逾430點失守月線 摜破27500點 台積電挫25元至1425元

【財訊快報／方亞申】美股主要股指週一盡墨，投資人等待週二公布的11月就業報告，以及本週一連串經濟數據，以協助市場評估2026年降息預期。科技股近期在甲骨文及博通公布財報，利空及利多都有，但股價都出現大跌，科技股對於AI疑慮提升，那指及費半都回測季線。道瓊及標普有金融股表現較強，指數尚在10日線之上。科技股漲多引來獲利了結，科技七雄全面下跌，也拖累週二亞洲股市都下跌。台股台積電(2330)等權值股拉回，金融股表現強勢，指數連續出現中長黑，接近月線及季線，表現相對較為弱勢。台股週一開盤受美股利空洗禮，盤中一度大跌超過500點至27,684點，尾盤回升至27,866點作收，終場下跌331點，留下影線。但週二指數最低又低於週一，看來修正走勢未結束，當然重點是月線及季線都在27322-27571點，與指數距離相當近，而美股對於AI疑慮大增，科技七雄除了特斯拉及谷歌外，表現都不佳，前陣子甲骨文財報不佳股價重挫；上週博通業績表現很好，只是未對未來發表樂觀看法，股價連續重挫近15%，壓低其他AI股，投機指標記憶體股價也全面回檔，包括三星及海力士，人氣有點受影響。股市已連續上漲數年，獲利壓力加重。台灣今

財訊快報 ・ 2 小時前 ・ 1