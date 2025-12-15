台股收盤跌331點收27866點 台積電跌30元收1450元

在現實生活中，電影《航站情緣》的情節正在桃園國際機場上演。近期有美國男子在桃園機場滯留超過一週，引發關注。桃園機場其實設有多處可供旅客休息的場所，包括非管制區24小時開放的空間、管制區內的盥洗室、淋浴間，甚至還有膠囊旅館可供過夜。當班機延誤或取消時，旅客可以利用機場內的各種設施度過等待時間，有些資深旅客甚至會自備眼罩和耳塞，以確保在機場也能安穩過夜。

