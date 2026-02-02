台股收盤跌439.72點力守月線31393點之上 台積電跌10元為1765元
台北股市今天開低走低，盤中最低達31359.95點，跌703.8點，隨後跌勢收斂，收盤跌439.72點，為31624.03點，力守月線31393點之上，跌幅1.37%，成交金額新台幣7404億元。台積電盤中一度跌30元，收盤跌10元為1765元。
加權指數終場收在31624.03點，跌439.72點，跌幅1.37%，成交金額新台幣7404億元。
台積電盤中最深跌30元至1745元，收在1765元，跌10元，跌幅0.56%；鴻海收214.5元，下挫6元，跌幅2.72%；台達電收1175元，跌45元，跌幅3.69%元。
