台股收盤跌439.72點力守月線31393點之上 台積電跌10元為1765元

【時報-台北電】台股在元月漲多後，受上週五美股全面走低影響，加上農曆春節長假將至，投資人抱股過年意願偏低，2月首個交易日指數持續回檔，盤中重挫逾500點，不僅失守32000點整數關卡，31500點支撐亦面臨嚴峻考驗。 其中，記憶體族群成為盤面重災區。受到美股記憶體大廠美光重挫影響，台股相關族群賣壓湧現，出現全面性下殺。華邦電（2344）、群聯（8299）盤中直奔跌停，南亞科（2408）失守300元整數關卡，力積電（6770）同步重挫約9%，旺宏（2337）亦大跌逾7%，竟是族群中跌勢「相對」較輕的個股。 此外，DRAM模組族群同步跳水，廣穎（4973）、品安（8088）、創見（2451）盤中皆亮燈跌停，市場恐慌情緒明顯升溫。 市場亦傳出中國大陸NAND Flash龍頭長江存儲科技位於武漢的新廠，原規劃時程提前，最快將於今年下半年進入大規模量產階段，引發市場對記憶體「超級循環」是否接近尾聲的疑慮。在利空消息發酵下，南亞科、華邦電、群聯等記憶體指標股開盤即承壓，資金快速撤出，盤面出現多檔跌停，原本吸金標的短線轉為「提款機」。（編輯：張嘉倚）

時報資訊 ・ 3 小時前 ・ 2 則留言