台股收盤重挫近千點 創下史上「第六大跌點」
台北市 / 綜合報導
這幾天股市上沖下洗，投資人心情，像是在洗三溫暖，台股週五開盤大跳水，寫下史上第6大跌點；市場對於輝達財報的「應收帳款」暴增，提出質疑，認為如果產品真的「供不應求」，為何貨款沒有及時入帳。而電影大賣空的原型,傳奇投資人貝瑞，更抨擊AI巨頭對財報灌水，彼此之間，存在複雜的金流往來，真正終端的需求少得可憐。
放眼望去一片綠油油，護國神山領跌，週五台股殺聲隆隆。終場大跌991.4點，跌幅3.61%，創史上第六大跌點。對比前一個交易日，輝達財報利多股市反彈大漲，沒想到AI行情只撐一天，有專家分析，輝達在亮眼財報下，仍有隱憂。
攤開輝達第三季應收帳款，從 230.65 億美元，增加到333.91億美元，大增百億美元市場不免好奇，如果產品真的「供不應求」，為何貨款沒有及時入帳。分析師吳官隆說：「應收帳款這一點，確實是必須質疑的，因為很多廠商都是，先搶到市場佔有率，但是後面的營收，是未來才會產生的。」在2008年金融海嘯，一戰成名的著名放空投資人貝瑞，就批評科技巨頭「互相灌水」。
政經頻道Breaking Points主持人Krystal Ball說：「他說(科技巨頭)基本上對營收灌水，對淨利灌水，讓財報看起來比實際上更亮眼。」電影《大賣空》片段說：「你知不知道你做了什麼，你正在跟整個美國經濟對賭。」
當年跟美國經濟對賭的貝瑞，這回則是盯上了AI產業的潛在泡沫，大力做空輝達，他在社群分享一張圖表，抨擊AI生態系內，「互相交換式的交易」。貝瑞直言「真正的終端需求其實小得離譜」，斷言未來回顧時，「將會把這視為欺詐的圖景，而非摩天輪」。
傳奇投資人貝瑞(2010)：「很多的投資人，在(金融危機)賺了幾千萬，但我們還是很難過。」做為電影大賣空的原型，他的觀點動見觀瞻，貝瑞是醫學博士，當年在史丹佛醫院駐點，經常會利用值夜班的時間，金融投資領域，2008年年僅37歲的貝瑞，預見了次貸風暴的危機，大膽放空，為自己賺到1億美元的鉅額財富，也為旗下管理的基金，創下489.3%的收益。
傳奇投資人貝瑞：「經濟崩潰是可預測，也可以避免的，這並不是黑天鵝，也不能用意料之外，來當作藉口。」只是貝瑞後來，也經常預測失準，財經專家指出，以這次輝達應收帳款而言，如果把數字放回半導體，和雲端產業的真正邏輯，大部分異常，其實都能得到合理解釋，是採購規模變大，驗收分段的自然結果，而不是財務品質下滑，只是估價估值在高檔，任何風吹草動都觸動投資人敏感神經，
