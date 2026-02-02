台股收盤重挫439點!失守三萬二千點 台積電跌至1765元！記憶體股淪韭菜躺平

台股週一收盤重挫439.72點，以31624.03點作收。資料照



美股主要指數上週五收黑，貴金屬金銀重挫。台股今日（2/2）開低走低！開盤不久即大跌逾600點，主要權值股台積電、台達電、聯發科紛紛走跌，盤中指數持續下探，午盤重挫逾700點至31359點！盤中高達七檔記憶體股跌停倒地，所幸台積電尾盤跌勢收斂，台股終場跌439.72點，以31624.03點作收，跌幅1.37%。大盤繼上週五失守5日線後，再摜破10日線！

美國總統川普提名華許（Kevin Warsh）為新任聯準會主席，引發股市動盪。道瓊指數下跌179.09點，收在48892.47點。標普500指數小挫29.98點，收在6939.03點。那斯達克指數下跌223.30點，以23461.82點作收。費城半導體指數重挫321.917點，收在7998.473點。

廣告 廣告

台積電ADR上週五下挫2.65%，以330.56美元作收。權王台積電上週收在1775元，今早開盤跳空下挫25元，盤中賣壓持續湧現，股價最低跌30元至1745元。尾盤買方略有拉抬，收盤小挫10元，以1765元作收，跌幅0.56%，失守10日線。公司市值來到45.77兆元。

主要權值股全面下挫，台達電、聯發科跌逾3%，股價各自收在1175元、1705元。鴻海、廣達、聯電跌逾2%，各收在214.5元、273元、60.7元。國泰金、日月光投控跌逾1%，富邦金、中華電小挫。緯穎、智邦逆勢收紅！

記憶體股今日紛紛不支倒地！南亞科、華邦電、力積電、鈺創、群聯、創見、廣穎等7檔跌停；旺宏、威剛、十銓跌逾8%。顯示投資人獲利了結，出脫手中持股。

今日總成交值達7404億元，成交張數1158萬張。委買張數2512萬張，委賣張數1492萬張。

更多太報報導

Fed人事震撼彈+股債金銀四殺！新台幣午盤重貶1.9角、摜破 31.6元

川普欽點「華許效應」美股金銀暴跌! 台股收跌439點 記憶體股淪韭菜

【台灣佈局不停歇】台積電先進製程/封裝產能全面爆發 竹中嘉南高5地同步急擴