台股收盤重挫513點跌破5日線 三大法人聯手賣超774億元

美國總統川普（Donald Trump）釋出對歐洲加徵關稅，以及施壓爭取格陵蘭控制權，導致歐美貿易緊張升溫。週二（20日）美股重挫，四大指數下跌，拖累今（21）日台股開低走低，且尾盤跌幅擴大，收盤下跌513.62點，以31246.37點作收，失守5日線31372點，成交量達8689億元，創下歷史次大量。

三大法人今日同步賣超，自營商合計賣超157.52億元，投信賣超175.96億元，外資及陸資（不含外資自營商）賣超440.62億元，三大法人合計賣超774.11億元。

記憶體族群成重災區

台股今日重挫，電子權值股首當其衝。台積電（2330）今日下跌35元、跌幅1.97％，收在全日最低點1740元。鴻海（2317）跌4.5或2.01％，收219元，聯發科（2454）跌20元或1.35％，收1465元。不過台達電（2308）逆勢上揚5元或0.44％，收1135元。

記憶體族群也成為重災區，晶豪科（3006）收在跌停，南亞科（2408）重挫7.72％，收251元，華邦電（2344）也下跌逾6％，收105.5元，群聯（8299）也慘跌4.99％，收在905元，就連近期討論度十足的力積電（6770）也大跌8.21％，收62.6元。

不過，在先進製程大量需求下，半導體成熟製程今日逆勢上漲，聯電（2303） 漲0.88％，收68.4元、世界（5347）漲3.53％，收146.5元。