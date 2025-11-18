台股收盤重挫691點 台積電跌40元收1405

【記者趙筱文／台北報導】台股18日（二）開盤，受到美股全面收黑影響，指數以27,310.40點開出，下跌136.91點後急速挫跌，下探至27,134.81點，挫跌312.5點，市場氣氛轉趨保守。

大型權值股表現疲軟，台積電（2330）下跌15元至1435元，鴻海（2317）跌4.5元報231.5元，台達電（2308）下挫10元至906元，聯發科（2454）亦跌10元開在1220元，拖累指數表現。

盤末大盤以26756.12點，重挫691.19點或2.51%，成交金額6403.95億元作收。台積電下挫40元或2.76%，收1405元；鴻海下跌6元或2.54%收230元；台達電挫跌18元或1.96%收898元；聯發科跌60元或4.87%收1170元。

市場對美國降息腳步可能趨緩的疑慮升溫，加上本週將公布非農就業數據與AI龍頭輝達第三季財報，投資人普遍轉趨觀望，美股四大指數同步收黑，跌幅介於0.84％至1.55％。在半導體族群中，費城半導體指數表現最弱，高通大跌4.16％、輝達回落1.88％、台積電ADR也下滑0.99％。不確定性升高，使市場交投情緒更為謹慎。

法人分析，目前美國多項延後的經濟數據將於本週陸續補齊，但即時性有限，投資人對年底降息的預期明顯降溫。台灣基本面仍保持穩健，上市櫃企業第四季整體獲利可望挑戰1.2兆元，而市場高度關注輝達即將於11月19日公布的最新財報。主流族群仍以AI伺服器、PCB、被動元件、蘋概股與塑化為焦點，指數短線可能在27000至27700點震盪整理。

