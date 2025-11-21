台股收盤重挫991點收26434點！創史上第6大跌點 台積電市值跌破36兆元

台股週五收盤跌了991.42點，以26434.94點作收，創下史上第6大收盤跌點紀錄。陳品佑攝



輝達財報表現及展望優於市場預期，激勵美股早盤走高，但甫出爐的非農就業報告，則讓市場憂慮將影響聯準會12月降息的可能性，美股主要指數收跌，台積電ADR跌1.72%。台股今日（11/21）開盤大跌逾600點，以26821.97點開出，11:15過後跌幅擴大，盤中一度跌逾千點，最低跌1031點至26395點。收盤時跌了991.42點，以26434.94點作收，創下史上第6大收盤跌點紀錄，單日跌幅3.61%，同步失守季線。累計本週下挫962.56點，周線收黑！

廣告 廣告

美國勞工統計局週四公布9月非農就業報告，新增就業達11.9萬人，高於市場預期的 5.1萬人，顯示就業人口明顯回升，但失業率小升至4.4%，為近四年最高，加大市場對經濟減速的擔憂。數據公布後，聯邦基金期貨顯示交易員押注聯準會12月降息的機率跌至40%以下。

道瓊工業指數週四下跌386.51點，收在45752.26點，跌幅0.84%。標普500指數下挫103.4點，以6538.76點作收，跌幅1.56%。那斯達克指數重挫486.18點，收在22078.05點，跌幅2.15%。費城半導體指數暴跌317.96點，以6532.07點作收，跌幅4.77%。

科技7巨頭以輝達跌3.15%最多，股價收在180.64美元。亞馬遜、特斯拉各跌了2.49%、2.17%，微軟、Alphabet跌逾1%，Meta小挫。半導體股以美光重挫10.87%最兇，超微跌7.84%次之，英特爾亦下挫4.24%，高通、安謀分別跌了3.93%、3.26%。

權王台積電昨大漲60元，收在1455元。今早開盤重挫60元，以1395元開出，等於把昨日上漲的額度全數吐回。盤中跌幅擴大，股價暴跌70元至1385元。尾盤雖有一波買單敲進，股價一度回升至1400元。但最後一盤又殺出7,986張空單，終場大跌70元，以今日最低價1385元作收，跌幅4.81%近半根；同步失守5日線、10日線。公司市值跌至35.92兆元，摜破36兆元大關。

主要權值股皆挫，台達電重挫59元，股價收在895元，跌幅6.18%為權值股之最。日月光投控跌了13.5元，以209元作收，跌幅6.07%次之。鴻海、緯穎、智邦各跌了4.86%、4.32%、4.02%近半根，股價各以225元、4095元、907元作收。聯發科跌逾3%，收在1145元。廣達、國泰金跌逾1%，富邦金、中華電、兆豐金小挫；權值股僅中信金、聯電小幅收紅。

記憶體族群先前狂漲一波，但近日股價走跌。今日包括華邦電、南亞科、群聯3檔慘遭血洗，皆以跌停收場。鈺創下挫9.15%，逼近跌停邊緣。旺宏跌了8.12%，力積電挫跌6.78%；記憶體成為今日跌幅最深族群。

觀察各上市類股走勢，傳產股包括塑膠、玻璃、油燃3指數跌逾4%，機電、電纜跌逾3%，其餘傳產股同步下挫，僅紡織、造紙、汽車3指數逆勢收紅。電子股全數下跌，半導體、電零、其電3指數跌逾4%成重災區，電腦週邊、光電、電通跌逾2%，網通、資服股亦挫逾1%。金融股收盤下跌0.56%。

今日總成交值達5498.4億元，成交張數872萬張。委買張數2338萬張，委賣張數1200萬張。

更多太報報導

台股盤中暴跌逾千點摜破季線！創史上第4大跌點 台積電重挫70元

外資虛晃一招？新台幣逼近31.3元 下一步回測「這關卡」

台股收盤勁揚846點！創單日第2大漲點 台積電噴漲60元至1455元