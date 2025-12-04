台股收盤險收復5日線 台積電收黑報1445元

▲台股今（4）日終場小漲2.67點，收在27795.71點，成功收復五日線；台積電卻仍止不住跌勢，最終下跌5元，報收1445元。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 台股今（4）日開盤跌19.62點後，隨即震盪翻紅，但好景不常，午盤「大跳水」跌至盤面以下，下跌34.23點，報27758.81點，不過，尾盤止跌回漲，終場小漲2.67點，收在27795.71點，成功收復五日線；台積電卻仍止不住跌勢，最終下跌5元，報收1445元。

權值股多數個股仍逆勢收紅，台積電下跌5元，報收1445元；鴻海上漲1.5元，報收228.5元；台達電上漲2元，報收999元；廣達上漲2元，報收294.5元；聯發科上漲5元，報收1405元。

盤面上，機器人族群強勢表態，多檔指標股如昆盈、達明、所羅門、穎漢、羅昇盤中皆直奔漲停鎖死，盟立、凌華等也呈現大漲。

另外，散裝航運族群在運力緊縮、BDI運價強漲，以及烏俄戰爭露出停火訊號等利多推動下全面大漲，多檔個股跳空漲停，包括新興、裕民、中航、四維航四檔早盤即攻漲停板，慧洋-KY、益航有逾6%漲幅；台航、正德也有逾3%漲幅。

台股今日漲幅前十排名分別為誠研、慧友、晶相光、昆盈、裕民、達明、長園科、新興、所羅門、晟鈦。成交量前十排名則為華邦電、南亞、南亞科、台新新光金、力積電、台玻、主動統一台股增長、立碁、群益台灣精選高息、華容。

