台股收盤飆漲1019點！台積電收2310元 記憶體南亞科、華邦電漲停

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台股今（12）日強勁反彈，開盤上漲438.17點，以43587.63點開出，其後一度狂飆1649.42點，創下史上第2大漲點，最高來到44798.88點；終場上漲1019.58點，收在44169.04點，漲幅2.36%，成交量達1兆1176.45億元。

權值股回神，護國神山台積電（2330）上漲60元，收2310元，漲幅2.67%；鴻海（2317）上漲2元，收260.5元，漲幅0.77%；聯發科（2454）上漲95元，收4180元，漲幅2.33%；廣達（2382）上漲2元，收372元，漲幅0.54%；台達電（2308）上漲55元，收2215元，漲幅2.55%；台光電（2383）則下跌265元，收4830元，跌幅5.2%。

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記憶體族群反攻，南亞科（2408）上漲34元，收374元，漲幅10%；華邦電（2344）上漲15.5元，收172元，漲幅9.9%，兩檔個股皆攻上漲停，旺宏（2337）上漲6.5元，收146.5元，漲幅4.64%；力積電（6770）上漲2.8元，收67.2元，漲幅4.35%。

責任編輯／蔡尚晉

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