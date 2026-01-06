台股收盤飆漲471點至30576！ 台積電收最高1705元再創天價
台股多頭攔不住，今（6）日開盤下跌107點，隨後在買盤挹注下成功翻紅，大盤終場爆量，收在最高30576.30點，上漲471.26點或1.57%。權王台積電收在最高1705元，再創歷史新天價，大漲35元。
美股四大指數全數走揚，但台北股市今開盤下挫，最低跌至29933.65點，不過隨後買氣湧進，重回3萬點大關並持續攀高，半導體、記憶體反攻，整體交易量達到7335億。
個股方面，鴻海上漲1.5元到236元，漲幅0.64%；台達電上漲40元至1050元，漲幅3.96%；廣明上漲8.5元到116.5元，漲幅7.87%；華邦電上漲8.5元到104元，成交量衝上第二達402.65億；南亞科漲停亮燈，收228.5元；群創上漲1.95元收21.85元，漲幅達9.8%。
責任編輯／洪季謙
