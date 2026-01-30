台股收盤》下跌472點守住3萬2 台積電失守1800元、記憶體族群逆勢抗跌

台股連2天回檔修正，加權指數今（30）日盤中一度下探超過500點至32004.96點，終場收在32063.75點，下跌472.52點，成功守住32000點，成交值達9071.11億元。不過，1月在台積電帶動下，加權指數單月仍上漲3100點。

AI龍頭廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，昨（29）日搭乘專機來台，透露市場對Vera Rubin需求強勁，晶片量產進展順利，不過今日AI族群股價不漲反跌。

主要權值股像是台積電（2330）收在1775元，下跌30元，影響大盤約240點。聯電（2303）自法說會後股價持續下跌，繼昨日跌停，今天再跌8.7％。台達電（2308）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等權值股也紛紛走跌，股王信驊（5274）也失守9000元關卡，下跌435元或4.67％，收在8880元，整體電子類股指數下挫1.54％。

記憶體大廠晟碟（SanDisk）營運表現及財測優於預期，盤後股價大漲逾15％，也激勵記憶體族群股價多數收漲。像是晶豪科（3006）和南亞科（2408）強攻漲停，力積電（6770）漲逾6％、創見（2451）、旺宏（2337）均收紅，表現相對亮眼。