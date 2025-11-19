台股收盤》台積遭狙殺！全球進入拋售模式 多頭「命懸一線」

[Newtalk新聞] 台股今天(19日)開低走低，終場收跌逾百點，跌破27000，收在26580點。分析師林漢偉表示，全球股市拋售模式啟動，外資順勢壓低結算，指數收盤再創波段新低，現在離季線只剩下200點，多頭命懸一線，市場關注最後希望只能擁抱輝達！

分析師陳昆仁表示，昨天是台股今年第七大跌點，今年也是史上ㄧ年內、最多次大跌的一年，但卻也是台股歷史上漲最兇的一年，史上最大的跌幅造就了史上最大的漲幅。

不過，林漢偉也認為，櫃買指數季線跌破後，現在加速下殺，恐慌賣壓開始蔓延，因為斷頭賣壓一但宣洩完畢，馬上就迎接，比擬4月股災的強力反彈。

台股今尾盤因台積電遭大單狙殺，以下跌 10 元或跌 0.71%，收在 1395 元，跌破1400元大關。

