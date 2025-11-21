台股收盤》台股跳水逾990點 史上第六大跌點 專家：降息預期崩了

台股今天(21日)終場跌逾990點，收在26434點！ 圖: 擷取自yahoo台股走勢圖

[Newtalk新聞] 台股今天(21日)終場跌逾990點，收在26434點！上櫃、電子與金融類股全收黑！盤中最低來到26,395點，跌點一度擴大逾千點，成交量約5498.35億元，創下史上第6大跌點。

分析師鐘崑禎表示，今天幾乎所有族群通殺！記憶體：南亞科、華邦電、群聯跌停鎖死！PCB：台光電、定穎投控觸及跌停！散熱：奇鋐、高力觸及跌停！AI趨勢不變！台股轉為大區間震盪。

至於何時轉強？鐘崑禎指出，台股轉強靠的不是輝達財報，而是只需讓市場確信，就算12月不降息，1月也會降。

「昨天大漲快900點，今天一度大跌千點。」哲哲老師、分析師郭哲榮表示，輝達的財報確實是解除AI泡沫的疑慮，所以這一波下跌是屬於籌碼與技術面的洗牌。

「股市回檔主要原因是昨晚美國公布，9月的非農數據原先預期5萬人，實際公布11.9萬人，讓下個月的降息預期直接跌破40％，所以是總體經濟面以及籌碼面的問題，並不是AI泡沫造成的。」哲哲老師說，這只是短線上會影響，只要AI持續火熱，讓各大科技公司，營收獲利都持續增長，股市會再往上噴出。

