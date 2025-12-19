台股收盤27696.35點 漲227.82點 台積電平盤1430元

論壇中心／郭芳瑜報導行政院秘書長張惇涵今日(18日)赴立院備詢，面對國民黨立委翁曉玲、羅智強和王鴻薇質詢時，邏輯清晰的反擊引發網路熱議。民進黨立法委員王定宇在《台灣最前線》節目中指出，藍白立委們平常都在同溫層中，高估自己的戰力，現在張惇涵拿出普通戰力就反殺了。張惇涵今在備詢台上大戰三藍委，在翁曉玲質詢時，以翁曉玲丈夫、前大法官陳春生在司法院釋字的內容反擊；王鴻薇質詢時稱「專門造謠」，張惇涵也馬上回應，之前國民黨立委告他造謠敗訴；羅智強則是不斷跳針賴清德獨裁，被張惇涵直言「蔣介石也是有名的獨裁者」，也有點敗下陣回「你口才好」。王定宇表示，官員跟立委其實是平起平坐的，但行政院處於被監督的角色，一直都很禮貌，「因為預算案還在立委手上，所以會把自己約束起來」，而藍白立委質詢都是用謾罵式的，常常鬧笑話，「像之前把管碧玲當作劉世芳的」，但他們處在同溫層中，就算亂講同溫層也會給他掌聲，所以戰力其實是被高估的，「被高估的立委，和被低估的官員，碰撞就出來了」。原文出處：羅智強、翁曉玲、王鴻薇遭張惇涵嗆爆！王定宇：同溫層待太久高估自己！ 更多民視新聞報導高虹安案二審法官看顏色判案？律師揭昔曾喊助理費≠薪資！昌喊小草上街卻替自己設但書？吳靜怡：別躲！儘管提倒閣！黃國昌跟藍營談「對付賴清德」？王義川喊「免驚」：沒招了！

民視影音 ・ 18 小時前 ・ 44