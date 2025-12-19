台股收盤27696.35點 漲227.82點 台積電平盤1430元
隨著美股收高，台股今天同步彈升，富時指數調整今天盤後生效，台股尾盤爆量、漲勢收斂，加權指數終場上漲227.82點，收在27696.35點，重登27684點月線之上，成交值新台幣5519.3億元。台積電今天收在平盤1430元。
在鴻海、台達電、廣達和緯穎等權值、高價股收高帶動下，電子類股指數上漲0.71%。
傳統產業股中，塑膠、紡織、機電、玻璃、鋼鐵、營建和航運類股指數上揚逾1%，表現相對強勢。金融類股也有不錯表現，類股指數上漲0.93%。
