台股收盤28556點創新高 台積電漲15元收1510元
台股2025年封關僅剩4個交易日，集團作帳行情進入最後階段，台積電今天（26日）重返1500元整數大關，加上銅概念股與PCB族群漲勢帶動，指數盤中漲逾218點觸及28590.91點，創歷史新高，終場收在28556.02點，寫下收盤新紀錄，上漲184.04點，漲幅0.65%，成交值放大至新台幣4318.04億元。台積點終場漲15元，收1510元。
台股周線翻紅，本週上漲859.67點。
電子權值股台積電收在1510元，上漲15元或1%；鴻海收在225.5元，上漲0.67%；大立光收2385元，上漲6%。
