台股收盤28810點續創新高 台積電漲20元登1530元新天價
台積電今天（29日）上漲20元，登上1530元新天價，率領台股攻高，集中市場指數盤中衝上28841.64點，終場收在28810.89點，上漲254.87點，盤中與收盤指數雙雙創下歷史新高，成交值新台幣4390.98億元。
三大權值股同步收紅，台積電終場上漲20元或1.32%，收在1530元，股價登上歷史顛峰；鴻海漲5.5元或2.44%，收231元；台達電漲6元或0.63%，收在962元。
其他人也在看
台股盤中衝破28800點大關！續創史高 台積電漲至1530元刷新天價
台股上周勁揚859.67點，加權指數以28556.02點創收盤新高，本週三面臨2025年最後交易日，市場關注是否能為即將到來的2026年帶來好彩頭。台股今日（12/29）開高，甫開盤即大漲逾百點，早盤最高漲逾百點至28786點，持續改寫盤中史高。太報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
科技股領軍 台股登28788點再創盤中新高
（中央社記者曾仁凱台北29日電）科技股領軍，台股繼上週五創高後，今天再改寫盤中指數新高紀錄，上漲逾200點，衝上28788.64點。至10時57分，集中市場指數上漲205.79點，報28761.81點，成交值約新台幣2605億元。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
台積電續揚 台股早盤衝28714點再創盤中新高
（中央社記者曾仁凱台北29日電）台積電股價續揚，台股繼上週五創高後，今天早盤再創指數新高，最高衝上28714.94點，上漲158.92點。至9時15分，加權指數上漲110.88點，至28666.9點。代表中小型股票的櫃買指數同步開高。中央社 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
金價飆4500美元 漲幅破72％！分析師：明年繼續漲
金價飆4500美元 漲幅破72％！分析師：明年繼續漲EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
新台幣午盤升2.5分 暫收31.43元
（中央社台北29日電）台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.43元，升2.5分，成交金額2.83億美元。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
台股封關倒數衝28785創新高！ 台積電漲10元至1520元
【緯來新聞網】美股因聖誕節後交投清淡，上週五（26日）四大指數多數收低，僅費城半導體指數小幅上漲。在緯來新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
桃園抽獎活動「同1人中2次」惹議 經發局澄清：都有律師公開見證
桃園市府推出「普發一萬、桃園百倍奉還」抽現金活動，吸引大批民眾消費登錄發票，不過近期卻出現爭議，因為最新一期中獎名單中，竟出現疑似同一名民眾，一週內接連抽中1萬跟5萬元現金，引發網友熱議，有人說這根本台視新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
中華民國115年元旦總統府升旗典禮 含預演 活動交通管制 疏導措施
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市政府警察局為配合115年1月1日元旦總統府升旗典禮等活動需要，將於會場周邊區 […]民眾日報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
南京博物院盜賣風波後 大陸逾30家博物館閉館
南京博物院日前驚傳盜賣館藏文物消息後，近日傳出大陸多地博物館接連公告暫停開放，引發外界揣測。據不完全統計，截至本月廿五日...聯合新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
新竹震度4級暫無災情 竹科周邊「紅一片」湧車潮引熱議
宜蘭頭城外海今晚11時05分發生規模7.0地震，震源深度約72公里，新竹縣市均有明顯震感，最大震度達4級。新竹縣、市政府...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 79
2025年封關前夕台股持續創新高 台積電1520元帶頭衝 決戰兩萬九關鍵在這
台股2025年只剩下三個交易日，今日早盤台股上漲逾百點，加權指數來到28690點，再次突破新高，目前權值股中只有台積電接近歷史新高，智邦突破新高，後續幾個交易日還有望挑戰兩萬九千點大關。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
AI夯！ 台灣「這2家」名列2026亞洲熱門企業
AI浪潮持續熱絡，《日經新聞》27日訪問專家及市場分析師推薦明（2026）年亞洲應關注企業（熱門企業），台灣鴻海、台積電、大陸阿里巴巴及韓國三星電子等四大企業名列其中。 《日經新聞》報導指出，延中廣新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
網紅所得稅新規上路 要不要課稅？ 會計師：看這4點
財政部繼今年9月間訂定個人經常性透過網路平台提供線上直播勞務（即指網紅）課徵營業稅制度後，近日更進一步發布網紅課徵綜合所得稅規範，同樣將2026年6月30日以前訂為課稅輔導期。網紅要不要課稅？ KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師陳志愷說要看這四點。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
賴清德：最大的使命 不讓戰爭發生
賴清德總統先前稱北京當局以2027年完成武統台灣為目標，引發熱議，28日他接受專訪再強調，中國要併吞台灣是國家策略，過去大家共同奮戰守住台灣、中華民國，中國幾十年來沒有越雷池一步，是因為「實力不到」，若中國設定2027年要侵台，台灣只有一個選擇，就是不斷地提高難度，「讓他永遠都達不到這個標準。」中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 346
統一集團新市百億物流園區啟用 第1個24小時全溫層智慧物流園區
統一（1216）集團斥資百億元打造的新市物流園區今天正式啟用，成為統一集團第1個24小時全天候、全溫層營運的智慧物流園區。統一企業集團已於全台北、中、南等地，陸續規劃百億元等級的複合式大型物流園區，新市物流園區為首座完成興建並正式營運之計畫案。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
台股漲逾2百點再創新高！近15年聖誕節後漲跌統計 一表掌握
台股多頭部隊今天不休息，再度發動攻勢，早盤改寫歷史新高至2萬8788點，截至發稿為止，上漲逾2百點，連續第6天上漲。台積電最高也漲至1525元，追平歷史最高價，持續扮演台股推手。至於後市如何看待？來看投信法人的統計與分析。品觀點 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
出國像大冒險？她遊「這3個國家」嚇破膽 一票人點頭：台灣治安世界第4
台灣治安良好，經常受到外國人稱讚，不少民眾也熱衷出國旅遊。不過，到了人生地不熟的地方，難免需要提高警覺。一名網友分享，她曾前往東南亞3個國家旅遊，因當地治安不佳，期間遇到一些突發狀況，讓她好奇究竟哪些國家出國時需要特別小心，貼文曝光後，掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 4
【台股盤中】科技股領軍 台股登28788點再創盤中新高
（中央社記者曾仁凱台北2025年12月29日電）科技股領軍，台股繼上週五創高後，今天再改寫盤中指數新高紀錄，上漲逾200點，衝上28788.64點。至10時57分，集中市場指數上漲205.79點，報28761.81點，成交值約新台幣2605億元。3大權值股同步上揚，台積電盤中漲15元至1525元；鴻海(2317)上漲5.5元至231元；台達電(2308)漲5元至961元。另外大立光(3008)近期實施庫藏股，股價近2個交易日發威，今天盤中一度觸及漲停2620元。AI週邊族群輪動，PCB族群今天表現強勁，富喬(1815)盤中漲逾8%，衝破百元大關，創歷史新高，帶動南亞(1303)、台玻(1802)、金居(8358)等PCB上游原料廠股價跟漲。野村投信投資策略部副總經理張繼文觀察，在美光（Micron）亮眼財報帶動下，上週美國科技股回神，激勵台股加權指數再創新高，其中電子股表現強勢，AI與電力相關題材續熱。野村投信分析，耶誕長假外資動能相對放緩，交投逐漸轉淡之際，資金更集中於明年成長確定性高的族群，如光通訊、PCB、散熱、低軌衛星、半導體先進製程等。由於AI趨勢不變，看好台股指數有望維持高中央社財經 ・ 2 小時前 ・ 2
賴總統：願意赴立院國政報告 但無法一問一答因為會違憲
藍、白4度封殺規模新台幣1.25兆國防特別條例，並要求賴清德總統赴立院報告備詢。賴總統今天(28日)在晚間播出的電視專訪表示，若有必要，他願意根據憲法及大法官解釋的憲政程序進行國政報告，但沒辦法一問一答，因為這違反憲法法庭的釋憲；若創先例，未來的總統恐怕也必須要這樣做，憲政體制一旦混亂，非國家之福。 賴清德總統接受三立新聞「話時代人物」專訪節目28日播出。對於藍、白要求賴總統應赴立法院國情報告，才能放行新台幣1.25兆元國防特別預算案審查，賴總統表示，依照憲政慣例，國防預算是由國防部長報告，年度預算則是由行政院長報告，若有必要，他願意根據憲法規定及大法官解釋的憲政程序進行國政報告，但無法一問一答，因為這違反憲法法庭的釋憲。他並強調，並不是說他刻意不願意報告，而是因為憲法規定，若他打破此規定創先例，未來的總統恐怕也必須要這樣做，憲政體制一旦混亂的話，不是國家社會之福。 賴總統表示，「解鈴還須繫鈴人」，在野黨既然跟台灣、國際社會宣示贊成國防預算，那就應該進行審查，台灣社會也容許立院朝野黨團討論，他也認為台灣社會有足夠的專業知識，可以了解反對的項目有沒有道理。 賴總統指出，他比較擔心的是，雖中央廣播電台 ・ 13 小時前 ・ 62
114學年大專註冊率出爐！6校跌破6成 台東專科只剩31.75％
教育部今日公布114學年度大專新生註冊率，全國共6校低於6成，比去年少3所；6校中以國立台東專科學校31.75％最低，今年有10所大學註冊率達100％，比去年多2所；台大註冊率99.32％，略低於去年99.54％，已經4年未達100％。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1