台股收盤28810點續創新高 台積電漲20元登1530元新天價

藍、白4度封殺規模新台幣1.25兆國防特別條例，並要求賴清德總統赴立院報告備詢。賴總統今天(28日)在晚間播出的電視專訪表示，若有必要，他願意根據憲法及大法官解釋的憲政程序進行國政報告，但沒辦法一問一答，因為這違反憲法法庭的釋憲；若創先例，未來的總統恐怕也必須要這樣做，憲政體制一旦混亂，非國家之福。 賴清德總統接受三立新聞「話時代人物」專訪節目28日播出。對於藍、白要求賴總統應赴立法院國情報告，才能放行新台幣1.25兆元國防特別預算案審查，賴總統表示，依照憲政慣例，國防預算是由國防部長報告，年度預算則是由行政院長報告，若有必要，他願意根據憲法規定及大法官解釋的憲政程序進行國政報告，但無法一問一答，因為這違反憲法法庭的釋憲。他並強調，並不是說他刻意不願意報告，而是因為憲法規定，若他打破此規定創先例，未來的總統恐怕也必須要這樣做，憲政體制一旦混亂的話，不是國家社會之福。 賴總統表示，「解鈴還須繫鈴人」，在野黨既然跟台灣、國際社會宣示贊成國防預算，那就應該進行審查，台灣社會也容許立院朝野黨團討論，他也認為台灣社會有足夠的專業知識，可以了解反對的項目有沒有道理。 賴總統指出，他比較擔心的是，雖

中央廣播電台 ・ 13 小時前 ・ 62