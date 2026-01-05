台股盤中上攻30221點新高 台積電勁揚100元創1685元新天價

農曆年將至，許多人都會煩惱與親戚長輩見面時對方打探自己薪水。一名苦主最近在網上求助，家中長輩對他的薪水有種近乎執著的關切，每次見面必關切有沒有領到10萬，還把這些數字拿去跟左鄰右舍廣播，讓他感到壓力爆棚，最後乾脆選擇躲避見面，沒想到反而被對方投訴不聽話，讓他既無奈又不知該如何溝通。

鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 5