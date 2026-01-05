台股盤中上攻30221點新高 台積電勁揚100元創1685元新天價
台積電美國存託憑證（ADR）2日上漲15.72美元，漲幅達5.17%，創收盤新高。台積電今天（5日）在台股現貨市場最高觸1685元再創新天價，加上聯發科、台達電、記憶體族群助攻，加權指數在上午9時38分攻上3萬點，盤中最高30221.6點，大漲871.79點，續創台股歷史新高。
至上午10時18分，加權指數30130.05點，大漲780.24點，漲幅2.66%，成交值放大至新台幣4020.56億元；其中，電子指數盤中最高1838.09點，漲3.93%，創歷史新高；半導體指數最高989.37點，漲5.38%，創歷史新高；金融指數翻紅漲0.54%，電子成交比重達81%。
台積電盤中最高觸1685元，再創歷史新天價，上漲100元，漲幅6.3%，市值大增新台幣2.59兆元，逼近43.7兆元，市值續創新高。其他電子權值股鴻海漲近1%，聯發科漲3.4%。記憶體華邦電漲近4%，旺宏鎖漲停47.65元。
代表中小型股的櫃買OTC指數盤中翻黑下挫0.75%；股價超過千元的高價股漲跌互見，台達電、印能科技重返千元，高價股首創「29千金」。
台新台灣優勢成長主動式ETF基金經理人魏永祥指出，美股大漲，費城半導體指數強彈4.01%，激勵台股今天攻上3萬點續創新高，市場主軸仍在電子與人工智慧（AI）供應鏈，伺服器需求延續成長，平台升級與水冷滲透率提升，使訂單能見度延伸，特殊應用晶片（ASIC）放量、高階印刷電路板PCB與CCL需求同步受惠。
魏永祥表示，台股資金面以內資為主，包括投信、自營商與中長線資金回流，帶動高成長族群強勢，激勵台股持續創新高。
展望今年首季台股動向，魏永祥分析，市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）維持寬鬆貨幣政策，基本面在AI資本支出浪潮持續下，今年台股企業獲利成長可期，扎實基本面提供台股持續挑戰新高契機。
其他人也在看
台積電目標價喊上2400元 外資曝「關鍵分水嶺」：產能爆炸性成長
晶圓代工龍頭台積電（TSMC）將…民報 ・ 1 天前 ・ 10
台積電市值衝全球第6「贏過Meta」 投資達人喊「送分題」：買0050不如買台積電
台積電（2330）股價和美國存託憑證ADR接連創下新高，台積電ADR於2日開紅盤日大漲5.7％，市值衝到1.657兆美元，躍居全球第6位。陳重銘也在臉書發文喊，台積電市值改寫自身最高紀錄，超越博通與臉書Meta市值，成為除輝達外，全球第2高市值的半導體產業公司。陳重銘也說，買0050不如直接買台積電，根本是送分題。太報 ・ 20 小時前 ・ 8
全民都受惠 財政部發錢了！
為了打造更友善的賦稅環境，財政部自1月1日起實施 9 項新制。這不僅涵蓋了大眾最關心的所得稅減免，也針對環保趨勢與數位便利性進行了深度優化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33
馬杜洛夫人精明狡猾 幕後掌權者
委內瑞拉總統馬杜洛與其妻佛羅雷斯（Cilia Flores）3日一同遭到美國軍隊逮捕，《紐約時報》起底這名第一夫人，律師出身的她曾為前總統查維茲的辯護律師，並透過控制司法以及貪腐手段累積財富。司法界人士形容她「比馬杜洛還精明狡猾」，也被稱為「社會主義第一戰士」。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 35
「總統鏡來講」遭禁播 陳水扁抒發與昔日在監寫專欄差別
原本欲轉戰鏡新聞開「總統鏡來講」線上節目的前總統陳水扁，這兩天天氣寒冷，他也感到心寒、切心！陳水扁今天又在臉書抒發今年1月3日中午與矯正署長通電話時，林署長說是行政院長卓榮泰下令不准「總統鏡來講」播出，他當時聽到卓榮泰3字，人都愣住了、心裡頭比外頭的天氣更冷！自由時報 ・ 3 小時前 ・ 118
準到發毛！華爾街「神預測」去年全命中 神人再開金口再點3趨勢
回顧剛剛過去的2025年，全球投資市場上演了一場驚心動魄的財富重分配。標普500指數頂著壓力大漲17%，黃金價格更是狂飆超過60%，讓無數看空的分析師跌破眼鏡。然而，在一片混亂的預測聲浪中，仍有幾位「神準預言家」精準抓到了市場脈動。隨著步入充滿變數的2026年，這些頂尖策略師再度釋出最新的「致富指南」，面對川普關稅、聯準會降息及AI泡沫論等雜音，他們一致認為：機會依然在，但玩法變了。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發起對話
44歲男喝珍奶嗆咳秒昏迷 檢查竟是腦血管瘤破裂
台中市一名44歲張姓男子在家中飲用珍珠奶茶時，突然發生劇烈嗆咳，隨即出現呼吸困難、臉色發紺，隨即倒地昏迷，家人將他送往衛生福利部豐原醫院，張男已意識不清，檢查發現腦血管瘤破裂且出現急性呼吸衰竭，情況相當危急，豐原醫院啟動重症應變，進行腦室外引流手術及 ECMO（葉克膜）治療，歷經 21 天後，張男終自由時報 ・ 2 小時前 ・ 4
世新大學研議整併資傳和數媒系 學生反彈「蹭AI熱度」 校方喊卡
世新大學研議將數位多媒體設計系與資訊傳播系整併，新系名暫定為「AI應用媒體設計系」，引發學生反彈。世新校方今天（5日）表示，經說明會聽取師生意見後，已決定不推動整併案，兩系將維持既有架構與運作。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 27
台股週報／台股指數創高族群卻失衡 老手開始嗅到不安氣氛！
台股上週延續強勢攻勢，在新年度資金回流與法人積極卡位下，加權指數單週大漲793.79點、漲幅2.78%，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高，成交值同步放大至6,488億元，顯示市場追價意願明顯升溫。代表中小型股的櫃買指數表現同樣不弱，單週上漲6.53點、漲幅2.41%，收在278.03點，走勢呈現高檔震盪偏多格局，隱約浮現挑戰新高的氣勢。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 4
陳水扁節目喊卡！為何不能特赦？黃暐瀚揭「案子一半沒審完」保外就醫卻活躍：全台就他一人
陳水扁節目喊卡！為何不特赦？中監要求保外就醫「五不原則」：不進凱校、不演講、不談政治、不接受媒體訪問等。黃暐瀚：案子一半沒審完怎麼赦？保外就醫應該是日落西山、行將就木，但阿扁「全台唯一」可以這樣保外就醫還活躍活動。風向台灣 ・ 2 小時前 ・ 63
開春2天！台股漲755點站上3萬 史上第7大漲點紀錄
2026年開春第2個交易日，台股今（5）早狂飆989點，挑戰史上第2大漲點紀錄，盤中正式突破3萬點大關，改寫台股新里程碑紀錄，市值一天內暴衝了3.2兆元，來到98.8兆元水準。最後台股收漲755. 23點，收在30105點，為台股史上第七大漲點。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 18
好市多宣布「調整年費」！4/1生效「這卡大漲600元」最多
美式賣場Costco好市多宣布，自2026年4月1日起調整台灣會員年費，其中金星主卡年費由NT$1,350調升至NT$1,500，商業主卡由NT$1,150調整至NT$1,500，商業副卡則從NT$900大幅調至NT$1,500，最高漲幅達NT$600、約67%，為此次最大調整項目。好市多指出，年費調整是為持續提供高品質商品與服務；公告也提醒，凡會員到期月份為2026年4月（含4月）之後者，續約將三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 140
大陣仗！鄭麗文親送聘書 王金平擔任國民黨最高顧問「3期許」曝光
國民黨主席鄭麗文日前宣布邀請前立法院院長王金平出任國民黨最高顧問，今（5日）親自前往王金平的台北辦公室致送「最高顧問」聘書。王金平受訪時提出3項期許，第一，盼能以「天下為公」的精神，不自私心態共同面對政局；第二，希望能促進兩岸和平，緩解當前兵凶戰危的局勢；第三，盼能協助國民黨在各方面持續發展，使國民黨重新贏得國人尊重與支持。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 28
長輩狂問月薪還敗德四處傳 網狂推神應對還擊讓對方秒閉嘴
農曆年將至，許多人都會煩惱與親戚長輩見面時對方打探自己薪水。一名苦主最近在網上求助，家中長輩對他的薪水有種近乎執著的關切，每次見面必關切有沒有領到10萬，還把這些數字拿去跟左鄰右舍廣播，讓他感到壓力爆棚，最後乾脆選擇躲避見面，沒想到反而被對方投訴不聽話，讓他既無奈又不知該如何溝通。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 5
輻射冷卻影響 台中以南6縣市低溫特報
中央氣象署今天上午10時48分發布低溫特報，受輻射冷卻影響，明（6日）晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生機率，請注意。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前 ・ 2
【Yahoo早盤】歷史新高！台股大漲近千點飆破3萬點大關 分析師呂漢威：量能恐破兆元
美股費城半導體指數勁揚4%，激勵台股今（5）日加權指數上漲429.89點、以29,779.7點開出，在權王台積電（2330）帶頭衝鋒、股價跳空至1,695元新天價之下，盤中指數大漲近千點，最高來到30,339.32點、再寫歷史新高。資深證券分析師呂漢威表示，推估今日成交量能落在9,000億元至1兆元區間，「相當驚人」。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 21
柯文哲：民進黨敢搞黃國昌 我打焦土戰
民眾黨前主席柯文哲三天前拜會立院藍、綠立委，前政務委員張景森指政治僵局在柯文哲一念之間、且「黃國昌小藍路線錯了」，柯昨反...聯合新聞網 ・ 8 小時前 ・ 557
川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」！委國代理總統髮夾彎回應了
紐約時報報導，美軍3日打擊委內瑞拉並逮捕委國總統馬杜洛夫婦押送至紐約，委國代理總統羅德里格斯痛斥川普政府「綁架」馬杜洛，...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 35
快訊／台積電收史高1670元！台股暴漲755點「刷史上第6大漲點」 2026第二個交易日攻克30100點大關
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股在2026年第2個交易日就爆衝！在權王台積電暴漲帶動下，加權指數今（5）日開盤即狂漲429.89點至29779.70點，隨著台積電...FTNN新聞網 ・ 21 分鐘前 ・ 1
立委任期剩26天！黃國昌證實「今早已簽辭職書」：除非柯文哲另有指示
民眾黨不分區兩年條款將至，民眾黨主席黃國昌今（5日）接受專訪時表示，白委陳昭姿的部分比較特別，她會跟柯文哲去處理，其他人兩年條款不會受影響，「今天早上來節目以前，我已經在黨團簽辭職書了」。至於陳昭姿的兩年條款可能有意外安排？黃國昌嘆氣說，先前黨代表大會是維持兩年條款制度，除非前主席柯文哲另有指示。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 42